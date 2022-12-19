默克爾玩弄了普京嗎？

12月7日，德國前總理默克爾（Angela Merkel）接受德國《時代周報》（Die Zeit）採訪時稱，德國之所以促成俄烏簽訂明斯克協議（Minsk Agreement），是為了「給烏克蘭時間」，讓該國變得更強大。

對此，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，事實證明，沒有人打算執行明斯克協議。「烏克蘭領導層，正如前總統波羅申科（Petro Poroshenko）所說，也承認他們不打算對已經簽署的內容採取行動。但我仍然期望其他參與者會對我們有誠意。但事實證明，他們也欺騙了我們，他們的目的是建立烏克蘭的軍事力量，為敵對行動做準備。顯然，說實話，我們太晚找到自己的方向。也許，我們應該更早地開始一切（特別軍事行動），但（過去）我們只是希望能夠在明斯克協議的框架內（透過外交）實現解決。」

普京承認，默克爾的聲明完全出乎意料、令人失望。「坦率地說，我沒有想到會從一位前聯邦總理那裡聽到這個消息，因為我一直從德國領導人對我們是真誠的假設出發。當然德國站在烏克蘭一邊並支持它，但在我看來，聯邦德國領導層始終真誠地爭取在我們商定的原則基礎上實現解決，這些原則是在明斯克協議的框架內實現的。」

普京指出，在默克爾發表了這樣的聲明後，談判議程出現了信任問題。普京強調，「我已經說過很多次，我們已經準備好達成協議，我們是開放的，但這（默克爾的言論）讓我們停下來思考我們在與誰打交道。」

簡言之，默克爾的發言透露出自己「玩弄」了普京的信任，普京的回應則顯示自己確實被「玩弄」了。然從現實發展來看，雙方刻意的「事後諸葛」，更多是出自政治宣傳考量，而非真實的自我剖白。

2019年，烏克蘭總統澤連斯基（左一）、法國總統馬克龍（左二）、俄羅斯總統普京（右二）和德國時任總理默克爾（右一）在巴黎就烏克蘭局勢召開峰會。（Getty）

默克爾希望挽救歷史地位

首先，默克爾所謂「明斯克協議是為給烏克蘭時間」，明顯是在經歷數月輿論圍剿，同時發現戰爭出現長期化趨勢後，為挽救個人政治聲望與名譽，而進行的論述重點調整。

今年2月下旬俄烏戰爭爆發後，默克爾便深陷輿論漩渦至今。西方普遍指責其「綏靖失敗」，認為2014年克里米亞危機、頓巴斯內戰爆發後，默克爾主政的德國並沒有展現強悍的姿態、懲罰俄羅斯，反是力主各方停火和談，無形之中默許了俄羅斯裂解主權國家的既成事實，宛如1938年英法義不顧捷克抗拒，強力主導慕尼黑協議（Munich Agreement）、默許納粹併吞捷克領土般，結局也同樣是招致納粹更肆無忌憚的侵犯。

其次有不少歐陸國家指責默克爾規劃「北溪」管線，認為默克爾的初始動機雖是要借助歐俄能源合作，對沖美國影響力、實現歐洲自主，結果卻是讓歐洲的能源安全日漸受制莫斯科，間接導致了眼下哀鴻遍野的能源與通脹危機。簡言之，在批評者看來，當今烏克蘭與歐洲民眾之所以水深火熱，默克爾的「錯誤決策」責無旁貸。

左起，烏克蘭總統澤連斯基、德國總理默克爾、法國總統馬克龍及俄羅斯總統普京在四方會談後出席聯合記者會。（Reuters）

然而面對上述指責，默克爾選擇了自我辯護。4月3日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）批評德法曾於2008年反對烏克蘭加入北約，默克爾遂於4日透過發言人回應，「支持自己在2008年的決定」；6月7日默克爾在受訪時表示，俄烏衝突是巨大悲劇，「我已嘗試努力避免災難，倘若外交手腕不成功，那也沒有錯。我不認為我現在應說那是錯誤，我不會道歉」；9月27日，默克爾再度呼籲，不要認為普京的核威脅是虛張聲勢，嚴肅對待不是軟弱的表現，而是政治智慧的象徵，有助保留行動或制定新策略的空間。

由上述發言可見，默克爾的過往辯護圍繞一大核心敘事開展：自己的最高目的是避免戰爭爆發、維護歐俄整體和平，即便其過程可能犧牲烏克蘭的部分利益。平心而論，這一主張是否能被大眾接受，取決於現實發展，縱使俄烏戰爭爆發，默克爾仍有機會證明自身決策的正當性，若俄烏戰爭月餘即止、甚至更早結束，戰爭的傷害與成本得以受控，輿論都有可能視衝突為短期失控，則默克爾的「顧全大局」不會過於突兀。

然而現實發展逐步掏空此一敘事的市場基礎，眼下俄烏談判難產，戰火綿延難止，戰爭的外溢成本更是衝擊全世界，輿論當然轉而檢討導致戰爭的「罪魁禍首」，而在以反俄為政治正確的西方輿論場內，發動攻勢的俄羅斯自是難以卸責，默克爾的「綏靖失敗」同樣難辭其咎，其任內的能源政策亦受波及。

德國總理默克爾出身東德，能說流利俄語，是歐盟少數領袖能與俄羅斯總統普京保持友好關係。（Reuters）

其實就默克爾的處境來說，不論其對明斯克協議的真實盤算為何，凍結衝突也好、讓烏克蘭趁勢壯大也罷，只要全面戰爭不爆發，其都能最大程度避免輿論圍剿；然一旦衝突爆發，其就會面臨視情況實質勸和，或挽救自身歷史地位的兩難。

回顧默克爾前幾個月的表態，可謂是在搶救名譽之餘，竭盡所能要維穩歐俄關係。然而面對戰事久持，其也不得不向政治正確靠攏，將論述重點由「為了歐俄和平不得不犧牲烏克蘭的部分利益」，轉向「面對戰爭我們早有準備」的事後諸葛，以抵銷「綏靖失敗」的外界批評。

簡言之，對當今的默克爾來說，2014年的自己是否玩弄普京已非重點，關鍵是其為了緩和輿論砲火，必須讓外界相信，多年來是自己耍了普京，而非普京耍了自己。

俄羅斯總統普京曾多次訪問柏林，與德國總理默克爾就烏克蘭局勢、敘利亞衝突以及「北溪」2號天然氣管道項目等棘手問題進行討論。圖為2018年8月18日，普京（左）與默克爾在在德國首都柏林以北小鎮梅澤貝格，舉行新聞發佈會。（新華社）

普京也不天真

另一方面，普京雖對默克爾的發言表示震驚，卻同樣是政治姿態高過了實情表述。

第一，從國際輿論博弈的視角來看，不論反西方輿論場再怎麼替俄羅斯辯護，在全球視野內，俄羅斯興戰一事始終位處輿論下風。故自特別軍事行動以來，莫斯科持續主張北約東擴威脅俄羅斯國家安全、烏東發生種族滅絕、烏克蘭有意發展核武、美國在烏克蘭設立生化實驗室等，便是希望強化自己出兵的正當性。

而今默克爾如此表態，等於又替俄羅斯送上宣傳素材，讓後者可以抓住「連德國都玩弄俄羅斯」的話柄，塑造戰爭本就無可避免、且西方也有意促成的輿論氛圍，對外可以淡化俄羅斯的侵略色彩，對內可以強化「新衛國戰爭」的情境縱深。簡言之，便是要鞏固「俄羅斯是被迫動手」的核心敘事。

第二，不論明斯克協議是否意在秣馬厲兵、默克爾又是否玩弄了普京，如若俄羅斯當真信任德國、寧可吃虧也要遵守明斯克進程，結局便不會是其主動發起特別軍事行動，反較可能是烏克蘭與北約先下手為強、俄羅斯被迫回應。

2018年G20峰會：普京（左）與默克爾（右）共進早餐，兩人談到俄烏最近的海上衝突事件。（Reuters）

事實上從現實境況來看，自明斯克協議簽訂以來，俄烏便皆未全然遵守條款，並且各自有了枕戈待旦的準備，烏克蘭用8年時間打造了頓巴斯地區的重重防線，俄羅斯也規劃了作戰計劃，並且多次陳兵俄烏邊境進行演練、更在2021年向歐美發出了談判的最後通牒。

從這一結果來說，明斯克協議與其說是失敗的和平進程，不如說是註定會被撕毀的「互不侵犯條約」，雖呼籲雙方降低衝突烈度，卻沒能徹底消解俄烏之間的結構性摩擦：北約無法承諾不在烏克蘭部署導彈、不讓烏克蘭加入北約，烏克蘭內部的親俄勢力也日漸衰弱，俄羅斯則無法坐視斯拉夫文明的龍興之地加入北約、徹底倒向西方陣營。

上述矛盾伴隨時間遞進而激化，結果便是俄烏雙方皆利用協議賦予的時間，各自進行軍事準備，希望累積更多戰場優勢，如此一來即便未來要撕毀協議，也能由自己主動撕毀。故與其說是默克爾玩弄了普京，不如說各方在戰前早就互有盤算。

如今俄烏戰事難止，被斥為侵略者的普京、被諷為當代張伯倫（Neville Chamberlain）的默克爾，皆有意利用明斯克協議的陳年話題，為輿論的傷口止血，卻無助戰爭塵埃落定。正如明斯克協議要能真正勸和，須直面俄烏的結構性摩擦，否則便是淪為整軍經武的煙霧彈般；俄烏戰爭要能談判解決，若非西方或俄羅斯任何一方有所退讓，便是難於上青天。