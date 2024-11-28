路透：歐盟成員通過對中國出口「二氧化鈦」徵反傾銷稅

路透社引述歐盟消息人士透露，歐盟成員國11月27日表決，以約15個國支持、8個反對、4個棄權，通過針對中國出產的「二氧化鈦」（titanium dioxide，TiO2）徵收反傾銷稅。「二氧化鈦」用來生產白色油漆及顏料，關稅預定於1月11日起徵收，有效期5年。



二氧化鈦（TiO2）為鈦的氧化物，常用於生產油漆、顏料、食用色素，以及於化妝品作為防曬和抗紫外線吸收劑。（歐洲食品安全局網站圖片）

歐盟委員會提議，對Anhui Gold Star Group 出口的「二氧化鈦」，每公斤徵收0.25歐元的關稅、龍佰集團 （LB Group）為每公斤0.74歐元。至於其他配合調查的公司，則徵收每公斤0.64歐元的關稅；餘下其他其他公司則為每公斤0.74歐元。

歐盟7月已對自中國進口的「二氧化鈦」徵收14.4%至39.7%的臨時關稅。稅率將於明年1月被取代。

歐盟約一年前因本土生產商提出投訴，對中國出口的「二氧化鈦」啟動調查。 本土業界組織稱，中國廉價產品不公平進口，佔去的市場份額已升至22%，打擊本地業者。歐盟統計局數據顯示，2023 年自中國進口的二氧化鈦總值約為5億歐元。