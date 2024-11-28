梁成運等三公民獲釋後 美國下調赴華旅遊警示
撰文：聯合早報
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在中國釋放遭拘留的三名美國人——美籍華商李凱、美籍港人梁成運，以及德州商人Mark Swidan後，美國下調公民前往中國的旅遊警示。
美國國務院網站11月27日晚將赴華旅行提醒由三級降為二級，並移除關於非法拘押風險的「D」字標誌。
美國的旅遊警示分為四級，最低為第一級「正常防備」，最高為第四級「切勿前往」，三級則代表「重新考慮是否前往」，二級意味着「更加謹慎」。
中國外交部發言人毛寧今年4月在例行記者會上回應有關赴華旅行提醒提問時表示，美國國務院有關赴華旅行提醒評級等次完全沒有道理，讓許多有意願赴華的美國人望而卻步。
毛寧說：「我們希望美方盡快撤銷不實旅行提醒、調整錯誤評級，移除這塊阻礙中美人文交流的絆腳石。」
路透社報道，美國國務院和白宮27日證實，被拘留的美籍華商李凱、美籍港人梁成運，以及德州商人Mark Swidan已獲釋。
拜登政府隨後下調了對中國的旅行警示。中國一直希望美國能夠這麼做 ，但美國官員將此舉與中國拘留美國公民聯繫起來。 2022年，中國是美國國務院在其旅行建議中給予「D」警告的六個國家之一，以表明美國公民被拘留並被用作討價還價籌碼的風險。 美國官員表示，他們告訴中國官員，在改變旅行警告之前，必須先解決美國公民被拘留的問題。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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