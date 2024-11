白宮：與北京達成協議　美籍港人梁成運在內3公民獲中國釋放

美國白宮11月27日發表聲明稱,美國已促成中國釋放3名被錯誤拘留多年的美國人。獲釋者包括去年因間諜罪被中國判處無期徒刑的79歲美籍港人梁成運,另一人是同涉及間諜罪被判囚10年的美籍商人李凱。美國Politico表示,相關協議是耗時多年的成果,作為回報,部份在美國被拘留的中國公民也將被釋放。



白宮國家安全委員會指出,這3人分別名為Mark Swidan、李凱(Kai Li)及梁成運(John Leung),並指「由於本屆政府與中國的外交努力,所有在中國被錯誤拘留的美國公民都已回家。」中方表示,此類案件會依法處理。

美國總統拜登於2024年11月16日在秘魯利馬舉行的APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。(Reuters)

美媒:拜登9月晤習近平再次提出 中美將換囚

Politico引述一名美國官員表示,美國總統拜登(Joe Biden)本月在秘魯出席亞太經合組織(APEC)峰會時與中國國家主席習近平會面,曾敦促釋放3人。國務卿布林肯(Antony Blinken)9 月出席聯合國大會時,也曾向中國外交部長王毅提出此問題。

消息指出,3人預計將在「幾個小時內」返抵美國,之後可能會被轉移到德州的陸軍醫療中心,該中心擁有專門為獲釋人質進行心理評估的設施,並協助相關人士重新融入社會。

48歲的Mark Swidan為德州商人,2012年因被指控販毒被囚,2019年被判處死刑。他否認指控,美方指控罪內容捏造。美國務院將其歸類為錯誤拘留,此前曾對他的健康狀況表示擔憂。他的家人今年稍早表示,他曾試圖自殺。

60 歲的李凱自 2016 年 9 月起一直被關押。 據致力於爭取其獲釋的人權組織Dui Hua Foundation稱,他在獄中中風。

今年9月,中國亦釋放了自2006年以來一直被監禁的美籍華裔牧師林大衛(David Lin)。

Politico並報道,過去4年裡,在國務院人質事務總統特使辦公室(Office of the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs,暫譯)的領導下,美國政府已將 70 多名美國人從俄羅斯、委內瑞拉和伊朗等國家帶回國。