路透社：美情報評估發現 允許烏對俄深入打擊未增加核風險

美國總統拜登（Joe Biden）11月月批准烏克蘭使用美國武器對俄羅斯境內進行長距離攻擊，克里姆林宮立即修改其核武器威懾政策，降低其動用核武器的門檻以示警告，引發政府內外對核攻擊的擔憂。路透社28日報道引述五位匿名消息人士稱，根據美國的情報評估，美方的決定並未增加核攻擊風險，但俄羅斯可能擴大針對歐洲目標的破壞行動。



兩位美國高級官員、一位議員及兩位國會助理向路透社透露，雖然克里姆林宮的警告一再升級，但過去7個月的情報評估顯示，放寬對烏克蘭使用美國武器限制的決定不太可能導致核風險增大。

但另一位消息人士指出，俄羅斯會根據美方行動的升級做出與之對等的回應，俄羅斯日前向烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）試射一枚新型高超音速中程彈道導彈即是如此。

圖為美國國防部「五角大樓」的航拍照。（美國防部網站）

白宮5月首次允許烏克蘭在一些情況下使用美國導彈進行越境攻擊，但不能深入俄羅斯境內。華府11月18日取消這一限制後，烏克蘭便對俄羅斯使用了射程達306公里的美國陸軍戰術導彈（ATACMS）。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則當即批准了核威懾國家政策基本原則，規定如果遭到核大國支持的常規導彈襲擊，俄羅斯可能會考慮使用核武器。

此前，普京更明確警告，西方國家批准基輔使用長程導彈，意味着「北約國家、美國和歐洲國家直接介入烏克蘭戰爭」。

但一位知情的國會助理對路透社表示，評估結論沒有改變，「ATACM不會改變俄羅斯的核計算。」

路透社報道引述匿名官員稱，近幾個月來，拜登政府內部對是否應該冒着激怒普京的風險、放寬美國武器的使用限制存在嚴重分歧，而該評估結果幫助緩和了爭論。