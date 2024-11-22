普京證實試射新型中程彈道導彈　成功擊中烏克蘭軍事目標

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於11月21日證實，俄軍同日向烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro），試射一枚名為名為「Oreshnik」的新型高超音速中程彈道導彈，稱擊中烏克蘭的一處軍事設施，並警告之後或有更多攻擊。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指出，俄方使用新型導彈顯示，普京無意尋求和平，國際必須做出回應。



俄方此舉為反擊英美撤銷烏克蘭的使用武器限制，令烏軍先後以美國提供的陸軍戰術導彈（ATACMS）、英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）巡航導彈打擊俄羅斯領土。

普京21日透過電視講話，公布使用新型導彈的消息，又稱由西方挑起的烏克蘭地區衝突，已擴大至全球性。

路透社引述美國官員表示，俄羅斯在行動前曾預先知會華府，美國亦已在近幾天與基輔和其他親密盟友通報情況，為應對俄軍這款新武器做準備。

而在21日稍早時間，烏克蘭指俄羅斯發射了一枚洲際彈道飛彈（ICBM），是從700多公里外的阿斯特拉罕（Astrakhan）地區發射，擊中一家康復中心和工業企業。澤連斯基當時指該型導彈是首次出現，從速度、高度都具洲際彈道導彈的特徵，該國專家目前正進行分析。