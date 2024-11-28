中國15歲少女新加坡失蹤　拐至馬來西亞關丹獲救　22歲華男被捕

15歲中國籍少女從新加坡被擄拐到馬來西亞彭亨州關丹，柔佛州警方接獲投報後24小時內偵破此案，成功救出少女，並逮捕一名22歲的中國籍男子協助調查。



柔州總警長古瑪星期三（11月27日）發文告說，一名48歲中國籍男子星期二（26日）向警方報案，指他在新加坡上學的女兒星期一（25日）沒有到學校上課，相信是被人擄走的。

中國一名15歲少女在新加坡失蹤，被拐至馬來西亞關丹後獲救，圖為馬來西亞國旗（Getty）

柔州警方隨即展開調查，發現有人在星期天（24日）帶這名少女經新加坡兀蘭關卡到馬國境內。「警方根據情報，於星期二在彭亨州關丹地區展開突擊行動，成功救出少女，並當場逮捕一名22歲的中國男子。」

警方也從現場帶走手機、衣物及其他物品。這名少女已被送往醫院接受檢查。

古瑪說，警方仍在調查落網男子的犯案動機。警方目前援引兒童性犯罪法、兒童法令及刑事法典拐帶未成年者條文調查此案。落網男子將被延長扣留七天，以便警方展開深入調查。

圖為新加坡市景（Getty）

不過警方的文告沒有說明，這名少女就讀哪所學校、是否居住在新加坡、家屬是否曾接獲勒索電話等詳情。

古瑪提醒公眾，不要對此案作出任何猜測或發表可能影響調查工作的言論，並呼籲知情者向警方提供線索。

柔州上個月也發生一宗綁架案。10月13日，新山一名富商被綁架和勒索2000萬令吉（約603萬新元），其親友付贖金後富商即獲釋。警方調查多日後逮捕了13名涉案者，其中一人據信是肉票的妻子。她與多名同夥本月上旬已被提控。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

