Elon Musk轉發有意辭退官員職位等資料　點名4人包括佩洛西姪女

負責執掌華府「政府效率部」（DOGE）的美國富豪馬斯克（Elon Musk）11月20日公開4名官員的名稱、職位與薪酬水平等個人資料。



馬斯克轉發一個智庫的2條推文，2條推文的瀏覽量都達到數千萬次。其中一條貼文寫道：「我認為美國納稅人不應為美國國際開發金融公司聘用『氣候多樣化總監』付費」。他轉發並評論道：「這麼多假工作。」

另一條推文稱：「佩洛西（Nancy Pelosi）姪女不應由美國納稅人支付181,648美元來擔任住房及城市發展部（HUD）的『氣候顧問』。」馬斯克轉發並稱：「但也許她的建議很棒。」他還附上2個大笑的表情符號。

推文圖片提及的Alexis Pelosi是美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）的姪女。她2022年獲任命為HUD社區規劃與發展辦公室的高級顧問，社區規劃與發展辦公室的重點是確保政府援助地區的服務連續性和宜居性，以及確保就業機會、對當地企業的援助、房地產收購、拆除等。

根據美媒，被點名的4名聯邦僱員均拒絕置評或無法聯繫到。擁有逾80萬名聯邦員工成員的工會「美國政府僱傭聯合會」（AFGE）主席Everett Kelley表示，「這些策略的目的是向聯邦僱員播下感到恐怖和恐懼的種子。這樣做的目的是讓他們害怕，這樣他們自己就會不敢發聲。」