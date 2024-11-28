港大東盟-中國論壇｜駐東盟大使: 東盟人員最擔心分裂和陣營對抗

香港大學當代中國與世界研究中心(CCCW) 28日舉辧「東盟-中國論壇」(ASEAN-China Forum), 多名來自東盟等國的外交官、學者、企業代表等出席, 就東盟發展、與華雙邊關係等交換意見。



論壇由CCCW創始主任李成教授及外交部駐港特派員崔建春致歡迎辭, 老撾建國陣線中央委員會副主席Chanpheng Southivong以及中國駐東盟大使侯艷琪發表主題演講。

Chanpheng Southivong指出 , 老撾是中國「一帶一路」倡議的重要合作夥伴, 而中國正是老撾的主要投資者, 尤其是基建方面 , 其中最重點的是連接老撾跟中國西南部的中老鐵路。對老撾來說，老中鐵路等項目體現了互聯互通的變革力量。

撾建國陣線中央委員會副主席Chanpheng Southivong指出 , 老撾是中國「一帶一路」倡議的重要合作夥伴, 透過基礎設施互聯互通，特別是在交通、能源和通訊領域。(毛詠琪攝)

這條鐵路不僅是兩國關係的象徵，也是區域貿易紐帶的重要組成部分。這是一條轉型之路，為企業和公共技能開闢了新的機會。

他指出,透過基礎設施互聯互通，這項舉措增加了對大型基礎設施的投資，特別是在交通、能源和通訊領域，帶來了文化和人民之間的聯繫。兩國透過獎學金、學生交流和合作研究計畫加強了教育合作, 許多老撾大學生在中國留學，文化交流的機會也越來越多。

駐雅加達的東盟大使侯艷琪則指出, 中國連續15年成為東盟第一大貿易夥伴，而且克服了疫情帶來的現實困難。雙邊投資已經超過了4000億美元。今年前10個月，東盟與中國貿易增長了8.8%，是一個令人鼓舞的數字。

侯艷琪在演講中提及東盟所面臨的挑戰, 包括至今仍未解決的緬甸問題, 並指東盟試圖發揮緩和作用，維護成員國團結，但由於緬甸內部政治的複雜性和外部幹擾，成效有限。另一方面，在外部環境, 冷戰思維和大國地緣政治對抗死灰復燃。

她指, 某的國家正在研究實施所謂「印太」戰略，甚至在該地區部署戰略武器, 威脅區內和平穩定。一些國家也基於意識形態組成「四方安全對話」(QUAD)及「澳英美聯盟」(AUKUS)等加劇局部對抗。

侯艷琪說, 當與東盟同事交流時，談得最多的是和平、穩定、發展、合作和人民福祉。「他們最擔心的是分裂和陣營對抗(Bloc Confrontation)的風險, 最反對的是地區國家成為地緣政治競爭的焦點。」

中國現代化需要一個和平、穩定、繁榮的生存環境 , 而中國將為創造和維護這樣的環境做出無限努力。「事實上，中國和東盟在許多全球和地區問題上有著相似的看法。中方願與東盟共同努力，反對戰爭心態和一切形式的對抗，為區域和平發展創造良好環境。」侯艷琪說。