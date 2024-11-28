德國大眾汽車集團宣布出售新疆工廠　中國外交部回應

德國大眾汽車集團宣布出售的在新疆的合資企業後，中國外交部發言人毛寧11月28日表示，中國將繼續推進高質量發展，擴大高水平開放，為包括德國企業在內的外國企業在華投資經營提供更多的機遇。



毛寧28日主持例行記者會時，有記者提問表示：「德國大眾汽車集團昨天表示與上汽集團出售了在新疆的合資企業，德國巴斯夫也正在為出售位於新疆合資公司的股權進行談判，發言人對此有何評論？」

毛寧稱：「具體商業合作的情況請你向有關企業和主管部門了解。我想強調的是，一些政治勢力在國際上散布太多關於新疆的謠言，製造太多的虛假資訊，所謂『強迫勞動』就是其中之一。這些人編造涉疆謊言的目的，就是要搞亂新疆，進而阻止中國的發展振興，是打着人權的幌子在新疆製造『強迫脫鈎』『強迫失業』『強迫返貧』。這種圖謀不會得逞。當前新疆社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦，新疆各族人民的各項權益得到切實保障。」