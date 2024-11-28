職場霸凌風波　NewJeans宣布與公司解約　批HYBE無意欲改善促道歉

韓國人氣女團NewJeans成員指遭公司排擠和霸凌後，爆出職場霸凌風波，成員Hanni（范玉欣）10月並曾到國會哭訴，NewJeans最新11月28日晚上召開記者會，宣布與公司解約，批評HYBE娛樂及其子公司ADOR沒有表現出想絲毫改善的餘地。



NewJeans於2024年3月在美國加州出席音樂頒獎禮活動（Reuters）

5人女團NewJeans屬於HYBE旗下子公司All Doors One Room（ADOR）的藝人，2022年出道後在全球走紅，但ADOR前行政總裁閔熙珍今年與HYBE創辦人房時赫爆出爭議，閔熙珍被開除，NewJeans成員之後在直播期間爆料團隊遭HYBE經理人排擠，事件在韓國引發轟動。

NewJeans之前在11月13日向ADOR發送文件，要求ADOR在14天內接受前行政總裁閔熙珍復職等要求，否則將解除專屬合約，她們又指名為「音樂產業動向報告」的HYBE內部文件近期在國會國政監查會上曝光，當中包括「放棄NewJeans重組業務板塊」的內容。

2024年10月15日韓國首爾，女團NewJeans的成員Hanni在國會作證，指團隊遭公司排擠。（Reuters）

在最新記者會上，據韓聯社報道，成員玟池表示，ADOR和HYBE違約導致她們決定解約。成員諧潾指她們不曾違約，至今仍全力開展活動，所以完全沒有理由支付違約金，她主張稱因為ADOR和HYBE違約才發生此種情況，責任不在她們。

NewJeans成員也要求HYBE就該公司一名經理人的言行道歉。

韓國娛樂公司HYBE爆出風波後，NewJeans成員Hanni於2024年10月15日到國會，指遭職場霸凌（影片截圖）

Hanni之前於10月在國會上，就職場霸淩一事稱「我確信公司討厭我們」，她提及曾遭HYBE旗下另一藝人組合ILLIT的經理人無視，回憶道：「在走廊等待時，大約3名成員和1位女經理人從我身邊走過，我禮貌地和她們打招呼…… 大概5到10分鐘後她們又出來時，那位經理人對跟在後面的成員們說：『裝作沒看見，不要理她。』」

ILLIT是HYBE另一子公司BELIFT LAB的藝人。

Hanni在國會也提到她出道初期經常碰到某位高層，但對方從未回應她打招呼。她指這是很不禮貌的表現。

2024年10月15日韓國首爾，女團NewJeans的成員Hanni在國會作證，指團隊遭公司排擠。（Reuters）

此案標誌着ADOR前行政總裁閔熙珍與母公司HYBE之間持續衝突的最新進展。8月，閔熙珍被指試圖控制ADOR和NewJeans，在長達數月的緊張關係後，HYBE解除她的職務，NewJeans在事件中支持閔熙珍。

2024年10月15日女團NewJeans的成員Hanni在韓國國會作證，指公司沒有盡力保護藝人。（Reuters）