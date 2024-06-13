歐國盃F組｜C朗拿度領葡萄牙最後一舞　新人輩出晉級無難度

歐洲國家盃2024，F組葡萄牙極希望重溫8年前捧盃美夢，作為C朗拿度職業生涯最後一次歐國會的告別禮物，同組遇上土耳其、捷克及格魯吉亞，出線淘汰賽機會極高。



2024歐國盃賽制：

今屆歐國盃決賽周由24隊角逐，分為A至F共6個分組，每組由4支球隊組成。每組頭兩名共12隊直接晉身16強，餘下4個名額由6組的第3名球隊競逐，最高分的4隊出線。



歐國盃F組分組賽賽程：

第一輪：

19/6（一） 凌晨0：00 土耳其 VS 格魯吉亞

19/6（二） 凌晨3：00 葡萄牙 VS 捷克



第二輪：

22/6（五） 晚上9：00 格魯吉亞 VS 捷克

23/6（日） 凌晨0：00 土耳其 VS 葡萄牙



第三輪：

27/6（四） 凌晨3：00 格魯吉亞 VS 葡萄牙

27/6（四） 凌晨3：00 捷克 VS 土耳其



葡萄牙 - C朗之隊最後一章盼收成正果

世界排名：第6位

外圍賽成績：J組首名（10勝）

教練：馬天尼斯

主力球員：C朗拿度、般奴費南迪斯、貝拿度施華

上屆成績：16強



祖奧包連夏是葡萄牙不可或缺的防守重心。（Getty Images）

世盃失利後成功建立新體系

2016歐國盃冠軍葡萄牙，近年足球人才結構出現了顯著變化，以往較為盛產翼鋒的國度，現時出現大量攻守兼備的中前場球員，自當年歐國盃奪冠後的每屆大賽，前主帥費蘭度山度士都會帶住超過7名的中場球員，卻總是找不到理想的中場組合，陣容華麗腳未再有突破，令人感到惋惜。

2022世界盃16強大勝瑞士6：1一役，葡萄牙踢出了近年來的最佳比賽，由曼市雙核策動攻勢，依靠強硬防中和中鋒統治兩面禁區的作戰策略，被繼任者馬天尼斯繼續沿用。年輕的安東尼奧施華和干卡路恩拿斯奧兩名年輕後衛成長速度很快，祖奧包連夏更成為這支球隊不可或缺的重心，加上前線干卡路的特點無人可以取代，葡萄牙的全新中軸線逐漸成形。

干卡路在葡軍前線作用舉足輕重。（Getty Images）

C朗改任「第12人」效果會更佳

如果馬天尼斯對貝拿度施華、般奴費南迪斯和祖奧包連夏組成的中場控制力信心不足，域天拿很可能會搶下一席正選，葡萄牙的4-3-3陣型就會形成一個不對稱的4-4-2企位。中軸線人腳基本上確定。不過從近期比賽所見，馬天尼斯正在試陣以尋找兩翼主力人選。祖奧簡斯路近期表現不理想，達洛治與紐奴文迪斯將鎮守兩閘，位於他們身前的是貝拿度施華和拉菲爾利亞奧。當需要加強進攻的時候，葡萄牙有很多擅長改變比賽節奏的球員，法蘭斯高干斯卡奧和柏度尼圖突擊能力出眾，迪奧高祖達甚至可頂替干卡路擔任主力中鋒。

C朗拿度如改任後備上陣，效用更明顯。（Getty Images）

葡萄牙的中前場深度令人羨慕，在近年換人名額增至5人情況下，完全可以用接力跑的方式持續向對手施壓。當然不能不提精神領袖C朗拿度，在漫長的國家隊生涯中，他總能找到最擅長的方式去幫助球隊，近期他以「第12人」方式後備上陣應付已體力不支的後衛，或應付可能出現的加時和12碼大戰，就是這位老將在全新體系中的角色與定位。

在2016歐國盃奪冠後，葡萄牙屢次失落於世界盃舞台，不過葡軍回到歐洲賽場上總能游刃有餘。現時新體系看起來競爭力十足，「C朗隊」最終章今次值得期待。

土耳其 - 傷兵所累頭重腳輕

世界排名：第40位

外圍賽成績：D組第一名（5勝2和1負）

教練：蒙迪拿（Vincenzo Montella）

主力球員：查漢奴古、艾漢、艾度路高奴

上屆成績：分組賽出局



查漢奴古是土耳其陣中的核心人物。（Getty Images）

在2024歐洲盃最年輕的10位球員名單中，土耳其佔有三席，奇歷梳爾、耶迪斯和古拿。教頭蒙迪拿帶了三名不到20歲的年輕前鋒參賽，而初選名單更高達35人，令人看來土耳其赴歐國盃像練兵一樣。

對蒙迪拿而言，此舉可能是有難言之隱，因為初選名單中幾名老將如蘇恩古、奧辛卡巴克和安尼斯烏拿相繼受傷，令球隊原來的中軸線支離破碎，匆忙之間找不到太好的補救辦法。當然，土耳其的年輕人不會只是大賽觀眾，耶迪斯已經有過多次擔任主力的經歷，古拿亦曾正選上陣，奇歷梳爾則被傳獲多家歐洲大球會睇中，這位來自比錫達斯的前鋒非常渴望藉助歐國盃的平台展示自己。

當年意大利「飛機仔」蒙迪拿，轉眼變成「型佬」執教土耳其，可惜今次歐國盃遇上傷兵潮，選人舉步維艱。（Getty Images）

在土耳其的4231陣型中，查漢奴古的核心地位非常突出，蒙迪拿會在面對強隊時為其配備兩名幫手，對陣弱旅時給予其很高的戰術自由度。奧辛卡巴克受傷之後，巴達基斯的中堅搭檔將在美列迪美羅和艾漢之間取捨。熱身賽擊敗德國時，艾漢改打中場，展現出了獨當一面的能力，外圍賽期間主打防中的尤基錫基主力位置不穩。由於近期的出色表現，耶迪斯鎖定了前線左路的正選席位，右翼的主力人選將在艾基根和卡維治之間作選擇。

捷克 - 褪色勁旅星味欠奉

世界排名：第36位

外圍賽戰績：E組次名（4勝3和1負）

教練：夏錫（Ivan Hašek）

主力球員：蘇錫克、柏德列舒希克、古法爾

上屆成績：8強



捷克擅長整體戰及防守反擊，不過陣中有幾位主力因傷未能入選，戰鬥力打折扣。（Getty Images）

捷克近三屆歐國盃兩次闖入8強，更有淘汰荷蘭的輝煌戰績，雖然如今陣容沒有當年黃金一代時期的關注度，但平民軍團戰鬥力依然十分可觀。古法爾和古捷達出現在了大名單中，3支本土強隊亦有多人入圍，效力於五大聯賽的球員作為核心，捷克的球員默契度和戰術執行力是有保障的，關鍵時刻也有能站出來解決問題的球星。

夏錫會根據對手的特點，交替使用4231和532陣型。高華跟隨利華古遜徵戰歐聯盃時為世人所熟悉，但他在國家隊暫時還只能作為史坦尼克的替補。捷克的中衛組合變數很大，兩種陣型的人員配置是完全不同的。古法爾堪稱防線領袖，效力於賀芬咸的祖拿錫負責另一側閘位的安全。中場本是捷克三線中最可靠的一環，如今沙迪歷臨陣受傷，蘇錫克和安東連巴拿克即時受壓。

效力英超球隊韋斯咸的古法爾，堪稱防線領袖。（Getty Images）

從外圍賽和熱身賽所見，捷克強調整體擅長防守反擊。然而，經歷了作客阿爾巴尼亞慘敗，已經近三場熱身賽的連續失球，捷克防線的穩定性和抗壓力存疑。面對鋒線陣容龐大的土耳其，捷克要取得理想戰績，做好防守的同時必須盡可能入球。

格魯吉亞 - 首度亮相輸少當贏

世界排名：第75位

外圍賽成績：A組第4名（2勝2和4負），附加賽挫盧森堡及希臘晉級

教練：沙洛（Willy Sagnol）

主力球員：馬馬達舒維尼、基華拉斯基利亞

上屆成績：未能晉級決賽周



格魯吉亞首次打入大賽決賽周，力求取得第1分已是最大目標。（Getty Images）

經歷了連續15次外圍賽失利之後，格魯吉亞終於出現在了世界大賽的舞台上，成為本屆歐洲盃兩支新軍之一。在西班牙、挪威、蘇格蘭、塞浦路斯所在的外圍賽A組中排名尾二（2勝2和4負），以歐國聯成績躋身附加賽，僅淘汰盧森堡和希臘進入決賽周，格魯吉亞在外圍賽階段的表現缺乏說服力，能夠獲得正賽門票完全是特殊賽制下的運氣使然。

陣中有馬馬達舒維尼和基華拉斯基利亞這樣的球星，格魯吉亞全隊身價達到了1.5億歐元，超過了羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞，與小組對手捷克處於同一水平線上。除了兩位當紅球星，格魯吉亞陣中還有查克維達迪斯、米卡達迪斯、薛夫施華迪斯、施古亞和達維達舒維尼等效力於海外聯賽的知名球員。

擁有頂級門將和前場爆破手，格魯吉亞具備在大賽中製造冷門的條件，薩尼奧爾採用5後衛陣型來突出己方的優勢。在對希臘的附加賽決賽中，馬馬達舒維尼展現出了一夫當關的實力，考慮到土耳其和捷克鋒線的效率，格魯吉亞有望守和對手，史上首次在大賽得分。

歐國盃F組預告總結：

F組的局勢或許是6個小組中最清晰的，葡萄牙實力出眾，土耳其和捷克爭奪另一個直接出線名額，至於新丁格魯吉亞能夠躋身24強已算是超額完成，決賽周只求「入1球、取1分和贏1場」。

考慮在淘汰賽階段走線較有利，葡萄牙需要全力以赴爭首名。土耳其在近三次與捷克的交手中取得全勝，以小組次名躋身淘汰賽機會亦高；不過，蒙迪拿麾下的捷克不會坐以待斃。