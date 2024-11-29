瑞典正式要求中國配合　調查波羅的海兩電纜斷裂事件

瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）11月28日表示，瑞典正式要求中國合作，調查波羅的海兩條海底光纖電纜斷裂事件。中國外交部27日回應他此前提請，指兩國溝通渠道暢通。



2024年11月20日，丹麥Grenaa，圖為目前停泊在丹麥附近海域附近中國船隻「伊鵬3號」（YiPeng 3）。（Reuters）

瑞典、德國和立陶宛均啟動調查，其中瑞典希望現滯留在丹麥水域的中國船隻駛回瑞典水域，以協助調查。克里斯特松此前強調「目的不是指控」，不過他今次在參加安全會議後表明決心，誓言查清真相。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在同一記者會表示全力支持，認為符合波羅的海地區所有國家的利益。

這兩條分別連結芬蘭和德國、瑞典與立陶宛的光纜17日至18日先後斷裂，當時恰有中國船隻「伊鵬3號」（YiPeng 3）駛過，因而被列為可疑對象。

2024年11月27日，瑞典Flen，圖為瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）在會議上發表講話。（Reuters）

西方多國對事件態度不一，德國國防部長認為，有關損毀是破壞造成。路透社27日報道指，西方多國官員相信是中國船隻切斷這兩條電纜，而美國官員認為事件是意外發生，但其他官員則指，不排除有蓄意破壞的可能性。

中國外交部發言人毛寧昨日在記者會回應提問時稱，中方一直秉持合作態度，目前和相關方的溝通協調工作正在推進中。