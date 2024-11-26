英國黑貓遭困天花排水管　無奈樣貌引網民心痛　幸獲消防安全救出

英國薩默塞特郡（Somerset）克利夫登（Clevedon）地區消防局11月23日接報，當地一隻名叫約翰（John）的黑貓，半身意外被困車庫天花板排水管中。消防人員到場後，只能先切除突出部份水管，其後「連貓帶管」將牠送往獸醫診所，並切除剩餘的水管。約翰最終安全獲救並已接受適當的治療。



英國廣播公司（BBC）24日報道，約翰的主人凱茜（Cassie）表示，她22日晚駕車回家時，約翰偷偷溜進車庫。她到翌日早上察覺約翰沒出現吃早餐時，才驚覺牠大半身卡在車庫天花板排水管中，只有頭部能自由移動。

她其後致電緊急服務中心，後者從克利夫登地區消防局派出一名工作人員進行救援。消防人員先切掉部份水管，並將約翰送往獸醫診所。

凱茜表示，消防隊員在獸醫的協助下，小心翼翼地將包圍約翰大半身的排水管切下來。她補充道：「他們都非常小心，始終把約翰的健康放在第一位。」該獸醫診其後聲明表示，約翰在脫困後已立即接受治療。

報道稱，當約翰安全回到家時，牠的事迹早已在網上瘋傳，其被困排水管的照片引起一眾網民的心痛，也有人笑稱：「那張無奈的臉難以說服我，（牠）不會再這樣做」。