英國變態母將親生女嬰「收埋入櫃桶」 靠針筒餵食 不見天日3年
撰文：中天新聞網
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英國一名母親秘密生下女嬰後，為了不讓其他家人發現，竟把她關在床下抽屜內囚禁，時間長達3年。孩子的發育嚴重受到影響，母親也被以「極度疏忽」等罪名，被判7年6個月有期徒刑。
據英國皇家檢控署（The Crown Prosecution Service）官網指出，柴郡（Cheshire）一名婦女被控犯有4項虐待兒童的指控，於26日被判關7年6個月。
她涉嫌於2020年3月到2023年2月期間，將親生小女兒獨自關在房間臥室沙發床下的抽屜內，透過針筒餵食乳狀麥片，直到同居男友有天聽到女童哭聲，這才發現她的存在。
女童被發現時，因營養不良加上生長空間受限，身形畸形如10個月大，無法走或爬，更不會說話，而自出生以來她從未見過太陽或其他人。
母親供稱，當時她於浴缸秘密生下該名患有唇顎裂的女嬰，因為同居男友會施暴，因此不想讓他及其他孩子們發現女嬰的存在。
而就在母親帶其他孩子上學或外出時，女童就被獨自留在抽屜內自生自滅，而且經常餓肚子。據悉，母親將其他孩子照顧得非常好。
判決此案的法官埃佛里特（Judge Everett）表示，從出生以來的恐怖經歷，對女童的心理、生理乃至社交能力，已造成「災難性」傷害，法官稱她甚至成了「活死人」。
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