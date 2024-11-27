俄羅斯驅逐英國外交官指涉間諜行為　並制裁英副首相韋雅蘭等30人

俄羅斯11月26日宣布驅逐一名英國駐俄大使館官員，限期兩星期內離境。俄方指控，該名外交官從事威脅俄羅斯國家安全的情報和顛覆活動，以及申請入境時提供虛假資料，已被列為不受歡迎人物。另外，俄外交部宣布對30名英國公民實施制裁，原因是他們對俄進行「敵對行動」。



圖為2023年4月4日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在莫斯科會見記者。(REUTERS)

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱，該名英國外交人員已被解除駐俄資格，俄羅斯外交部並已召見英國駐俄大使 Nigel Casey。

此外，俄外交部宣布對30名英國公民實施制裁，涵蓋政治、軍事、高科技領域、記者，當中包括英國副首相韋雅蘭（Angela Rayner）、財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）、內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）等，原因是他們對俄進行「敵對行動」。

俄外交部在聲明中稱，英國政府接連不斷發表侵略性反俄言論，系統性對俄實施非法的單邊限制，並出於追求地緣政治利益而支持烏克蘭政權，導致烏克蘭衝突無意義地延長。

圖為9月22日，施紀賢與副首相韋雅蘭（Angela Rayner）出席工黨黨大會。（Reuters）

俄羅斯聯邦安全局（FSB）同日指出，被逐人員是大使館二等秘書Edward Prior Wilkes，今年8月抵俄，是接替此前被逐的6名英國外交人員之一。