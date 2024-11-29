默克爾回憶錄透露尷尬事　普京故意放愛犬嚇人

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）否認2007年他與時任德國總理默克爾（Angela Merkel）會面時，故意放出他的黑色拉布拉多犬，嚇唬怕狗的默克爾。



綜合路透社和法新社報導，默克爾在她的新回憶錄《自由》中提到，她知道普京在與外國領導人會面時，有時會帶着他的拉布拉多犬「科尼」（Koni）。2006年她在訪問俄羅斯之前叫幕僚告訴普京團隊，有她在場時不要帶上他的愛犬科尼，因為她怕狗。

那一年，默克爾和普京在莫斯科見面時，普京尊重她的要求，沒帶上科尼，但送給了她一隻大玩具狗，並告訴她這隻狗不咬人。

2007年，兩人在索契會面時，科尼卻進入室內，還徑直走到默克爾的面前。在電視畫面和攝影師的鏡頭下，看得出坐在普京旁邊的默克爾明顯不自在。

普京星期四（11月28日）在一新聞發佈會被問及這一舊事，他否認當時知道默克爾有恐狗症，並表示他在事後向默克爾道歉。

普京說：「我告訴默克爾，我不知道她怕狗。如果我知道，我絕對不會那麼做。我當然想營造一種輕鬆愉快的氛圍。」

他還表示，如果默克爾再次來訪，儘管這可能性不大，他一定不會再這樣做。

普京說：「我會再次跟她說，安格拉（默克爾的名字），請原諒我。我無心讓你感到驚恐。」俄羅斯的記者聽了普京這句話都笑了。

默克爾在回憶錄中形容那次經歷是一種折磨。

默克爾寫道：「我試圖無視這隻狗，儘管它一直在我旁邊走來走去。普京當時的臉部表情給我的感覺是他很得意。」

默克爾問：「他是想看看一個人在痛苦中會有什麼反應嗎？還是想含蓄地展示他的權威？我心裡默默地告訴自己，保持冷靜，把注意力放在攝影師身上，這一切都會過去。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

