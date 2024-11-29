涉性侵兒童19年存上1000影像　澳洲托兒所男職員認307罪判囚終身

澳洲布里斯本地方法院11月29日做出一宗裁決，判囚一名前托兒所男職員Ashley Paul Griffith終身監禁且27年內不得假釋。他涉嫌在長達19年中性侵或虐待一間托兒所的兒童，並保存超過2000份影像資料。



Griffith今年早前承認307宗指控，包括190宗猥褻兒童罪、67項製作兒童性剝削文件罪等。法庭指，警方在網上發現多個涉事影片，並在2022年發現其中一條影片中，出現有供應給昆士蘭州指定托兒所的毯子，隨後認定Griffith與案件有關。

法官Paul Smith指案件嚴重，人們希望孩子們在托兒所成長，但疑犯對他們實施的暴行「令這信任全無」，受害者家人認為此事令孩童與家人承受巨大傷痛，甚至用懷疑的眼光看待任何出現在托兒所的男職員。

他最初於2022年年8月被捕，當時面臨3宗指控，但在一年後，隨着更多影像證據浮出水面，警方決定增加1600宗指控，認為他自2003年開始犯案，直至2022年被捕，貫穿其職業生涯全程。而按照判決他最早可在2049年獲假釋出獄，屆時他已71歲。

圖為前托兒所男職員Ashley Paul Griffith（X@guojishichuang）

Griffith將犯案目標定為年齡介乎2至7歲的女孩，但大多數受害者年齡介乎3至5歲，他還拍攝多達1800條影片與600張照片，許多受害者甚至不知道或不記得他所犯下的暴行。