西班牙東部水災230死 政府增4天「帶薪氣候假」 免民眾冒險上班
撰文：劉耀洋
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西班牙東部10月下旬遇上嚴重水災，230人死亡。西班牙政府11月28日為全國員工增設最多4天的有薪氣候假，允許他們在氣候緊急狀態下不用被迫冒險上班。
法媒11月28日報道，當地不少公司在水災來臨時，不顧西班牙國家氣象局發布的警報，仍命令員工繼續工作而遭批評。相關企業辯稱，這是由因為政府未能向他們提供充分的通知，並且太晚發送電話警報。
勞動部長迪亞斯（Yolanda Diaz）在受訪時強調，新措施是為了「根據氣候緊急狀態進行管制」，這樣員工在面對極端氣候狀態就不用冒險外出。她甚至強調，當政府就某風險發布緊急狀態警報時，員工就「必須」避免出門工作。
政府也提到，目前已有相關機制，允許員工在緊急狀態下暫停上班超過四天。
報道稱，政府將向水災受害者提供23億歐元的援助金，經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）警告，隨着極端天氣愈來愈嚴重及頻繁，它們到2050年對西班牙造成的損失可能會增加一倍。
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