巴黎聖母院重生｜法國文化瑰寶12月重新開放收費惹爭議可能犯法

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）這座象徵著法國文化與歷史的建築，在2019年的一場大火中受到重創，經歷了五年的修復和重建過程今年已接近尾聲，即將於12月8日重新開放，在此之前，巴黎市政府和文化部門針對聖母院及其周邊地區的未來發展提出了重大計畫，包括一項耗資高達5,500萬歐元的綠化改造計畫，今回來看看重生後的聖母院改變了甚麼，以及最近引起重大爭議，針對進入聖母院是否應該收取入場費的討論。



聖母院自1163年開始建造，至1345年完工，是為法國最重要的宗教和文化象徵之一，承載了無數的歷史事件與文化記憶。在天主教教堂的身分之外，亦是眾多法國文學和藝術的靈感來源。幾乎每位光臨巴黎的遊客都會到訪，每年吸引著數以百萬計的遊客，成為巴黎最受歡迎的旅遊景點之一。回溯到2019年4月15日聖母院發生了大火造成了嚴重的損害，標誌性的尖塔和木製結構幾乎完全燒毀，這場災難引發了全球的關注，時任法國總統馬克龍承諾將在五年內完成重建，並將其恢復到火災前的光景，這承諾亦於5年後確實兌現了。

2019年4月15日聖母院發生了大火（圖片來源：Getty Images）

標誌性的尖塔和木製結構在大火中幾乎被完全燒毀（圖片來源：Getty Images）

在奧運舉行期間的巴黎聖母院（圖片來源：Getty Images）

隨著聖母院的重建，巴黎市政府剛剛於10月公布了一項新的改造計畫，將聖母院的周邊地區轉變為生態綠洲，預算高達5,500萬歐元，以新增約1,800平方米的綠化帶，栽種160棵樹木，創造舒適的公共空間讓遊客能夠在自然環境中享受聖母院的美景。另一方面在還將重振塞納河沿岸的步道，提供更好的步行空間及增設觀景平台，用來俯瞰聖路易島及塞納河的壯麗景色，新計劃亦包括將地下停車場改建為遊客服務區以提供各種便利設施。改造的意義不僅是對聖母院周邊環境的提升，更是巴黎市在舉辦完奧運之後推動生態復甦的重要一步，應對城市面臨氣候變化的挑戰。

巴黎聖母院新的改造方案（圖片來源：Ville de Paris）

雖然無論是市民還是遊客都會樂於接受新的改造方案，但隨著聖母院的重建接近完成，法國文化部長提出了一項爭議性提案，建議對未來進入聖母院的遊客收取5歐元的入場費以幫助維護這座文化遺產，提案隨即引起了各界的強烈反應，特別是來自法國天主教會的反對聲音。其實在世界各地，很多宗教設施都有收費的做法，例如世界上最大的未完工的天主教堂、西班牙聖家堂是要購票入場的，去年有多達500萬遊客光臨為聖家堂帶來了超過1億歐元。米蘭主教座堂甚至提供快速通關門票的選擇。再者，如果5歐元能夠為聖母院的維護提供資金，讓遊客也能參與保護歷史建築，相信大家都會願意的。

圖片來源：www.notredamedeparis.fr

不過在法國天主教會的角度，認為收費違背了宗教場所對所有人開放的原則，1905年世俗主義法（或稱政教分離法）定下了自由進入大教堂和教堂的原則，無論是朝聖者還是遊客都應該可以無條件進入聖母院，以保持其對信仰的開放性，不限任何信仰、性別、意見或經濟背景。世俗主義法亦明文規定了宗教場所不得收取稅項或費用，所以是次的提案甚至可能觸犯了法律。另一方面，在實行上將會有一定難度，難以做到僅向遊客收費，聖母院的朝聖者和遊客從來沒有被區分進入，即使在禮拜舉行期間參觀也同時進行。對於收費方案其實無論支持或反對皆是對巴黎聖母院一個良性的討論，矛盾的核心在於如何在維護文化遺產的同時保障其可持續發展，聯合國曾指出世界各地的文化遺產正在遭旅遊的威脅，不僅是巴黎，也是很多國家正面臨的挑戰。