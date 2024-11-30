患失智症布斯韋利士與家人慶祝感恩節　女兒一窩心舉動獲網民大讚

荷里活著名影星布斯韋利士 （Bruce Willis）2022年因患上失語症（aphasia）而退出演藝界，其後又被確診患上失智症（dementia）。他與前妻狄美摩亞一直保持「再見亦是朋友」的友好關係，而他們的一對女兒Scout與Tallulah Willis近日就分享與爸爸共渡感恩節的溫馨時光。



Tallulah Willis在其個人IG分享與父親Bruce Willis慶祝感恩節的照片：

從照片可見，坐在地上的Tallulah Willis伸手抓住爸爸Bruce Willis的耳朵，狀甚親暱。

而另一名女兒Scout Willis則將手放在父親的胸口上，彷彿在問候他感覺如何。

2024年11月28日，美國著名影星布斯韋利士（Bruce Willis，中）的女兒Tallulah Willis（左）在其社交媒體帳戶分享一張與父親及妹妹Scout Willis（右）的合照。（IG@buuski）

在另一張照片中，可以見到Scout Willis與父親Bruce Willis面貼面，而Bruce Willis手持一塊寫着「史上最好父親」（BEST DAD EVER）的名牌。

2024年11月28日，美國著名影星布斯韋利士（Bruce Willis，中）的女兒Tallulah Willis（左）在其社交媒體帳戶分享一張與父親及妹妹Scout Willis（右）的合照。（IG@buuski）

兩名女兒在照片下留言表示「感恩」（Grateful）。照片公開後，不少網民留言祝福他們一家感恩節快樂，並讚賞她們孝順。