美國10歲小學生數學功課太難竟報警　通訊員也不懂答　劇情神展開

美國威斯康辛州（Wisconsin）本月傳出1宗離奇案件，一名10歲男童突然報警、表示有緊急狀況，準備迅速應對的接線員接下來卻得到「數學作業太難」的答案，讓人哭笑不得，最終恰巧住在男童附近的當地副警長親自登門，並幫對方解決的作業問題。



《29 News》報道，這一事件於本月15日發生在沙瓦諾郡（Shawano），電話接線員克勞斯（Kim Krause）突然接到這名10歲男童的報警電話，他在電話中真誠地向克勞斯表示：

女士，我知道我不該為這個打911，但我在家寫數學作業需要幫助。

報案中心通訊員克勞斯坦言題目難到連她都無能為力。（X@KristyTallman）

小學數學題目難到報案中心通訊員也投降：我已從學校畢業超過40年了（點圖放大了解更多）：

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對這個請求感到詫異的克勞斯本來想試着幫男童完成作業，但題目難到連她都無能為力，克勞斯回憶道：

我已經從學校畢業超過40年了，所以我想了一下，後來告訴他「我不知道自己是否可以幫助你，但我們會找到可以提供協助的人」。

據悉，由於沙瓦諾郡治安官辦公室當時不太忙，剛好住在男童家附近的當地副警長梅森（Chase Mason）便親自登門，完成男童的作業後，梅森提醒他以後只有在真正緊急的情況下才能打911，另外還給了他自己的名片，上面寫着他的私人電話號碼。

當地警長倫茲納（George Lenzner）事後表示，自己從來沒接過「幫忙作業」的報案電話，並稱讚梅森的行為令人感到驕傲。

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