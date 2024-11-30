日本皇室凋零女性成員婚後可否保留身份？文仁親王：應了解其想法

隨着上皇明仁的嬸嬸、德仁天皇的叔祖母——三笠宮妃百合子（三笠宮崇仁親王妃百合子）11月15日去世，日本皇室人數逐漸凋零。秋篠宮文仁親王25日被問到「是否同意女性婚後仍允留在皇室」時，他雖以自己身為皇室成員為由避重就輕，但也直言稱皇室成員也是普通人，在作出決定前應了解他們的內心想法。



日本讀賣新聞30日報道，日本皇室如今面臨高齡化問題，再加上皇室典範規定，女性成員在結婚後必須脫離皇室，導致皇室成員人數愈來愈少。

為了能夠確保皇室成員人數不會再減少，日本國會5月起便就「是否同意女性婚後仍允留在皇室」的議題進行協商。國會各黨已就同意讓婚後女性皇族成員留在皇室達成共識，並於9月向時任首相岸田文雄提交報告。

對此，文仁親王就表示：「皇族也是普通人，我認為宮內廳相關人士，應該有必要去理解皇室成員的內心想法。」

2024年5月17日，秋篠宮文仁親王在日本兵庫縣舉行的世界殘疾人士田徑錦標賽開幕式上致辭。（Getty）

報道稱，他的長女真子2021年10與平民男友小室圭結婚，而失去皇室身份，並於婚後與丈夫一同到美國展開新生活。