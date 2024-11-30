日本皇室凋零女性成員婚後可否保留身份？文仁親王：應了解其想法
撰文：劉耀洋
出版：更新：
隨着上皇明仁的嬸嬸、德仁天皇的叔祖母——三笠宮妃百合子（三笠宮崇仁親王妃百合子）11月15日去世，日本皇室人數逐漸凋零。秋篠宮文仁親王25日被問到「是否同意女性婚後仍允留在皇室」時，他雖以自己身為皇室成員為由避重就輕，但也直言稱皇室成員也是普通人，在作出決定前應了解他們的內心想法。
日本讀賣新聞30日報道，日本皇室如今面臨高齡化問題，再加上皇室典範規定，女性成員在結婚後必須脫離皇室，導致皇室成員人數愈來愈少。
為了能夠確保皇室成員人數不會再減少，日本國會5月起便就「是否同意女性婚後仍允留在皇室」的議題進行協商。國會各黨已就同意讓婚後女性皇族成員留在皇室達成共識，並於9月向時任首相岸田文雄提交報告。
對此，文仁親王就表示：「皇族也是普通人，我認為宮內廳相關人士，應該有必要去理解皇室成員的內心想法。」
報道稱，他的長女真子2021年10與平民男友小室圭結婚，而失去皇室身份，並於婚後與丈夫一同到美國展開新生活。
日本最老皇室成員三笠宮妃百合子逝世 享壽101歲聯合國籲日本修改禁女性繼承皇位規定 林芳正：已提出強烈抗議日本上皇后美智子迎90歲大壽 日皇德仁一家親赴祝賀日本上皇后美智子跌倒骨折 宮內廳：手術順利完成 需留院約2週