載狗狗逃安樂死期間遇湍流　美國善心機師墮機亡　2犬奇迹生還

美國一名善心男機師11月24日義載3隻逃過安樂死的狗赴收容所途中，不幸遇上湍流墮機身亡，機上一隻狗也在意外中死亡，另外兩隻狗狗則奇迹生還。



美媒《紐約時報》26日報道，49歲的Seuk Kim當日原打算從馬里蘭州接送3隻原來須接受安樂死的狗狗前往紐約州的動物收容所。

當地警方透露，Seuk Kim在飛行過程中能見度很低，且由於遇上空氣湍流，他曾請求允許改變高度。警方其後一度接到其無聲的救助電話，接着他的飛機在雷達上消失，事後證實其飛機在紐約州溫德姆鎮（Windham）墜毀。

警方表示，搜救人員最終在30厘米的積雪下尋獲墜毀的飛機，Seuk Kim被人發現時已經死亡，4個月大的混種拉布拉多犬Whiskey斷了2條腿，另一隻18個月大的約瑟爹利混種犬Pluto則只受了輕傷。

動物收容所組織11月28日在Facebook上更新Whiskey與Pluto的現況：

報道稱，Seuk Kim和妻子Anna Kang均為韓裔人士，2人擁有三名兒女。Anna Kang其後在社交媒體Facebook上表示，她非常傷心，但很欣慰丈夫臨終前仍然在做自己喜歡而且是善心的事情。

動物收容所組織也發表聲明，Seuk Kim多年來拯救無數隻動物的生命，並向死者家屬表達哀悼。

美國國家運輸安全委員會26日指，已派遣人員赴墜機現場調查，暫未確定意外原因。