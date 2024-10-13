「狗狗痾彩虹」18秒影片狂吸800萬Likes　背後真相讓人心碎

撰文：TVBS新聞網
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TikTok日前瘋傳一段驚人影片，畫面中主角為一隻中型犬，只見牠突然做出上廁所的動作，下一秒一顆顆彩色異物掉落地面，竟是過去風靡一時、吸水力超強的「水晶寶寶」（water beads）。

儘管大部分人看完影片後，覺得非常有趣，但背後真相卻讓人鼻酸，狗狗目前也將進行手術，儘速移除塞滿胃的「水晶寶寶」，才能挽回性命。

一段「狗狗狂拉彩虹便便」的18秒影片在抖音瘋傳。（TikTok影片截圖）

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根據《紐約時報》報道，這宗事件發生在美國科羅拉多州，分享影片者為一名獸醫院的獸醫助理，短短18秒的畫面截至目前為止已累計近8百萬點讚。

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畫面中清楚可見，狗狗身形非常瘦弱，滿地的彩色物體竟都是從牠身體排出的「水晶寶寶」，瞬間讓網友們嚇壞：

「可憐的小傢伙，水晶寶寶是有毒的」
「居然拉出了彩虹」
「這是我看過最漂亮的便便」

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報道中也提到，該名獸醫助理指出，其實狗狗原本是一隻流浪狗，最近才獲得救援。

因曾捱餓過，跟隨新主人回家、看到「水晶寶寶」時，誤以為是可以吃的食物，竟大口大口吞下去。

當看到狗狗誤食情況，新主人已來不及阻止，唯有趕緊送往獸醫院。

儘管狗狗已拉了一堆出來，還是有很多遇水膨脹的「水晶寶寶」塞在胃裏面，接下來將動手術切除。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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