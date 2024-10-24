印度男「酒店追狗下秒跌落樓」死前恐怖瞬間曝光 友人見狀崩潰
撰文：ETtoday
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印度海德拉巴（Hyderabad）發生一宗意外事件。
23歲大學生烏代（Uday）日前在酒店參加生日派對時，因與一隻狗狗在走廊嬉戲追逐，結果不慎從3樓窗戶墜落喪命。
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《印度斯坦時報》報道，烏代與同學們於21日在昌達訥格爾的VV Pride酒店舉行生日派對，並在聚會結束後在酒店內有後續活動。
派對期間，烏代走出房間看到一隻狗就追了上去，原本想將狗趕走，最後卻玩起追逐遊戲。
酒店監視器畫面顯示，烏代和狗狗在走廊上來回奔跑，但當兩者衝向面朝街道的窗戶時，狗狗靈敏地在最後一刻右轉跑開，烏代卻因來不及煞車，前方窗戶又正好是打開的狀態，烏代直接撞向窗戶並從3樓墜落。
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目擊的朋友們隨即趕來查看情況並呼叫救援，然而，烏代仍因傷勢過重當場身亡。
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