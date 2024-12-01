5間加拿大新聞機構入稟控告OpenAI侵權　涉款數十億美元

加拿大五間新聞機構起訴人工智能企業OpenAI侵權，利用大量新聞文章來訓練聊天機械人ChatGPT。這宗訴訟可能會導致OpenAI損失數以十億計美元。



加拿大通訊社（The Canadian Press）、加拿大廣播公司（CBC）和《環球郵報》（The Globe and Mail）等五間新聞機構11月29日在安大略省高等法院提出訴訟，控告OpenAI在未經許可且未付費的情況下，盜取新聞機構數以百萬計受版權保護的文章。

起訴狀強調，新聞業符合公眾利益，但OpenAI利用其他公司受版權保護的文章為自己謀取商業利益卻是違法行為。

這五間新聞機構在長達84頁的起訴狀中要求OpenAI賠償損失，為每篇文章賠償1.43萬美元（約11.1萬港元），賠償總額可能達到數以十億計美元。這五間新聞機構也要求永久禁止OpenAI在未經同意的情況下使用他們的文章。

2023年2月3日，圖為人工智能企業OpenAI及其旗下軟件ChatGPT的標誌。（Reuters）

起訴狀強調：「新聞媒體公司從未從OpenAI獲得任何形式的報酬，包括付款，以換取OpenAI使用他們的文章。」

OpenAI在回應聲明中指，其模型採用的是公開數據進行訓練，以公平使用和相關的國際版權原則為基礎，這對創作者是公平的。OpenAI的發言人也表示，公司與世界各地的許多新聞機構有着建設性的合作夥伴關係。

今年5月，美國第二大報業集團、佛羅里達州對沖基金「奧登全球資本」（Alden Global Capital）旗下八間報社也對OpenAI和微軟採取法律行動，指這兩家科技公司侵權。

2023年12月，《紐約時報》和另外三間新聞機構也對OpenAI和微軟發起了類似訴訟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

