OpenAI年底新加坡設區域中心　冀拓展亞太地區市場

人工智能聊天機器人ChatGPT母公司OpenAI今年底前將在新加坡設立區域中心，這是公司4月在日本東京設立辦公室後的第二個亞太辦事處。新加坡團隊將支持本區域客戶和合作夥伴，望拓展亞太地區市場。



與此同時，OpenAI將與新加坡全國人工智能核心（AI Singapore）合作，讓先進人工智能技術在東南亞得到更廣泛採納。通過這項合作，公司將提供最多100萬美元（約780萬港元）來發展所需資源，包括開放式數據庫，以確保人工智能模式更適合東南亞多元化的語言和文化環境。

OpenAI星期三（10月9日）在新加坡舉行的科技周活動上，做出上述宣佈。據了解，公司正在本地尋找辦公空間，並計劃在年底前聘請五到10名員工。根據公司網站的訊息，這些職位涵蓋行銷、安全、技術功能和客戶聯繫等方面的工作。

新加坡是OpenAI開設新辦事處的四個城市之一。另外三個新辦公室位於巴黎、布魯塞爾和紐約。

圖為OpenAI時任行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）2023年11月16日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）行政總裁會議。（Reuters）

公司行政總裁奧特曼（Sam Altman）在文告中說：「新加坡擁有豐富的科技領導經驗，它是人工智能領域的領頭羊，並意識到這項技術在解決社會的最棘手問題和促進經濟繁榮方面的潛力。我們很高興能夠與這個國家蓬勃發展的人工智能生態系統和政府合作，拓展亞太地區市場。」

公司指出，上述計劃彰顯了新加坡在科技和人工智能領域的領導地位，以及亞太地區對先進人工智能工具的需求日益增加。新加坡的ChatGPT用戶佔人口比率是全球最高之一，自今年初以來，本地的每周活躍用戶人數呈翻倍增長。

圖為2024年3月11日拍攝的插圖，圖中可見xAI的Grok聊天機械人和ChatGPT 標識。（Reuters）

新加坡團隊將支持本區域客戶和合作夥伴

為支持不斷增加的需求，OpenAI已在新加坡建立團隊，以此作為支持整個區域的客戶和合作夥伴的中心，進而加強與亞太地區各地政府、企業和機構的關係。公司委任謝家豪為國際業務負責人，他將從新加坡辦事處管理公司的國際營運和全球擴展計劃。

此外，公司也將與新加坡經濟發展局等政府夥伴更密切合作，支持新加坡的人工智能生態系統，協助塑造一個讓大家受惠，由人工智能驅動的未來。

新加坡經濟發展局局長傅美晶指出，OpenAI把新加坡作為亞太中心的決定，彰顯了新加坡日益發展人工智能生態系統的實力。這得益於政府對人工智能人才和計算能力做出的投資，以及受企業需求所推動。

傅美晶說：「我們期待這項舉措帶來的倍增效應、激發新的合作，並吸引更多領先的人工智能公司來到這個區域。」

2024年3月23日，新加坡，「地球一小時」熄燈後魚尾獅公園的景色。（Reuters）

新加坡全國人工智能核心的人工智能產品部高級總監張永習博士說：「這方面的努力將改善東南亞數據的可用度和素質，鼓勵本區域人工智能模型和解決方案的進一步發展和應用。」

OpenAI將在11月21日於新加坡舉辦首個開發商日活動，讓本區域人工智能領域的開發商和起步公司聚集一起。

上星期，公司完成逾66億美元（約514億港元）的新一輪融資，這是史上最大規模的私募投資之一，使得OpenAI估值達到1570億美元（1.2萬億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

