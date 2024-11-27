特朗普班底｜疫情時反對封城　Jay Bhattacharya獲任NIH院長

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月26日提名曾在新冠疫情期間反對封城以限制疫病傳染的學者Jay Bhattacharya擔任美國國家衞生研究院（NIH）院長。



Bhattacharya是史丹福大學醫學、經濟學和健康研究政策教授，特朗普在任命中指他將與在14日獲任命擔任衛生及公共服務部長（Secretary of Health and Human Services）的小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）共同合作，恢復NlH作為醫學研究的「黃金標準」。

圖為Jay Bhattacharya在社交媒體帳戶上設置的照片。（X@DrJBhattacharya）

Bhattacharya在大流行期間發表諸多觀點，對醫學和公共衛生的看法與當時主流觀點相左，常常受到抨擊，例如他反對封城以免對經濟與人們心理健康造成影響，並與另外兩位學者Martin Kulldorff和Sunetra Gupta在2020共同撰寫《大巴靈頓宣言》（Great Barrington Declaration），旨讓「新型冠狀病毒在年輕人中傳播，以保護老人與弱勢群體」，以達成「群體免疫」。