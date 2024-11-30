Elon Musk出席特朗普感恩節晚宴　聞《YMCA》揮拳起舞勁興奮

幫助美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），11月28日來到海湖莊園（Mar-a-Lago）參加特朗普的感恩節晚宴，他在席間聽到名曲《YMCA》奏起後舉起雙拳扭動身體，特朗普見後隨即大笑，二人勁friend。



他們親密互動的一幕經人現場影下後傳上網，其中可見特朗普在自己造勢愛用的名曲《YMCA》響起後，雙手捶桌似打鼓，隨後親切舉掌拍馬斯克肩膀，馬斯克亦做出動作回應並唱起歌詞，惹得他大笑。

拍攝這影片的法國珠寶設計師Yaakov Safar形容現場氣氛熱烈，影片可見與二人同桌食飯的特朗普的兒子巴倫（Barron Trump）與妻子梅拉尼婭 （Melania Trump）。

2024年11月28日，美國佛羅里達州，圖為馬斯克出席特朗普晚宴，他席間隨歌熱舞惹得特朗普大笑。（截圖自X@michaelsolakie）

英國《獨立報》（The Independent）30日報道則指巴倫對此景面露尷尬，他這表情亦被特朗普轉頭看見。