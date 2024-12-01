凱特王妃聖誕頌歌會前致信：愛在至暗時刻發光

英媒報道，英國倫敦西敏寺（Westminister Abbey）12月6日將舉行一年一度的聖誕頌歌儀式音樂會。最近宣布癌症痊愈的凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）向頌歌會賓客發出一封信，慶祝即將到來的聖誕節，表示愛是能在最黑暗時刻閃耀的光。



天空新聞報道，威爾斯王妃、威廉王子（Prince Williams）的妻子凱特表示，聖誕節是她一年中最喜歡的日子之一，在慶祝和喜悅的同時，也讓人們有機會放慢腳步，反思將所有人聯繫在一起的更深層次的事情。

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「只有當我們停下來、擺脫日常生活的壓力時，我們才能找到一個空間，以開放的心、愛、善良和寬容來生活——這就是聖誕節精神的全部內容。」凱特寫道。

她說聖誕故事讓人考慮他人的經歷與感受，並反映了人們自己的脆弱性，提醒要給予和接受同理心的重要性。最重要的是，聖誕故事「鼓勵人們轉向愛，而不是恐懼」。

凱特說愛是聖誕和其他日子最偉大的禮物，強調「愛是一道光，即使在最黑暗的時刻也能照耀」。她鼓勵人們互相給予，哪怕是一句溫柔的話語、願意傾聽的耳朵、疲憊時的擁抱或是靜靜地陪伴。

英國大選：2024年7月3日，國會選舉舉行前夕，鏡頭下西敏寺教堂附近的路牌上貼着一個指示票站所在方向標誌。（Reuters）

最後她預祝賓客們聖誕快樂。這是42歲的凱特第四次參加聖誕頌歌儀式。

英國國家廣播公司（BBC）報道，王妃3月表示罹患癌症，9月宣布完成化療；她的老爺英王查理斯三世（King Charles III）也曾患癌。