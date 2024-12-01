拜登出訪安哥拉　聚焦洛比托走廊　冀在非洲對抗中國

美國總統拜登（Joe Biden）12月1日開始前往安哥拉，兌現他任期內訪問非洲的承諾，並聚焦洛比托走廊項目，旨在與中國競爭。



路透社報道，洛比托走廊（Lobito corridor）是美國出資建設的鐵路項目，計劃將資源豐富的非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果｛金｝）和贊比亞，連接至安哥拉的洛比托港。該港口位於大西洋，向西方高效且迅速地出口物資。

2024年11月30日，美國總統拜登與安哥拉總統洛倫索（João Lourenço）在華盛頓白宮會面。（Reuters）

剛果民主共和國主要出產礦物銅和鈷，是電池和其他電子產品的重要原料。《美國之音》報道，中國擁有當地80%的銅礦，和76%的鈷礦；兩種礦產對生產電動車至關重要。

中國9月與坦桑尼亞簽署一份協議，決定完善東非鐵海聯運網。洛比托走廊計劃打算與中國在非洲的運輸網進行競爭。

據特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任政府官員透露，雖然拜登卸任在即，特朗普第二任期仍可能支持洛比托走廊，並繼續與安哥拉保持親密合作。因為鐵路可以保證美國與中國和俄羅斯競爭，並獲取重要礦產資源。

圖為安哥拉首都羅安達。（新華社）

拜登政府官員表示，洛比托計劃不是只此一次，而是一次試運行，以證明公私合作夥伴關係的有效性，並將帶動非洲其他大型基礎設施項目。他們也希望這將加強美安關係，包括在安全方面合作。

拜登對非洲的其他承諾仍未實現，比如支持非洲在聯合國安理會獲得兩個常任理事國席位。