美國「黑色星期五」線上狂賣840億創紀錄　消費者AI搵著數成秘訣

11月28日是美國的感恩節，購物狂歡節「黑色星期五」接連而至。Adobe公司11月30日發布報告，指全美消費者在當日於線上花費108億美元（約840億港元），較去年升10.2%，創下記錄。使用人工智能（AI）尋找優惠以大肆搶購，成為新的消費秘訣。



2024年11月29日，美國新澤西州，圖為當地一間沃爾瑪商場在黑色星期五展出商品的優惠價格。（Reuters）

報告指，消費者不僅通過AI尋找最優惠價格，還為此尋找特定廣告文章以獲取推薦產品。這還反映在線上的銷售端，Adobe表示，使用AI來協助引導消費者的網站，流量比去年的黑色星期五激增1800%，並預計自11月28日開始的消費狂潮還將延續至12月2日，到時料將創下總計406億美元記錄，較去年上漲7%。

Adobe Digital Insights分析師Vivek Pandya表示，考慮到黑色星期五搶購熱潮傳統上以實體店為主，今年網購銷售額突破100億美元大關對電子商務來說實屬一個重要里程碑。

2024年11约28日，巴西Osasco，圖為當地消費者在黑色星期五來到線下大賣場搶購商品。（Reuters）

路透社30日引述萬事達卡公司（Mastercard）的初步估計，實體店銷售額年增0.7%，而旗下SpendingPulse報告則指，線上銷售額大幅成長了 14.6%。