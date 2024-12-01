Kash Patel獲提名出任FBI局長　長期支持特朗普　曾倡關閉FBI大樓

美國候任總統特朗普（Donald Trump）宣布將提名帕特爾（Kash Patel）出任聯邦調查局（FBI）局長，意味「趕走」現任FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）。帕特爾是特朗普的長期支持者，但被指缺乏執法和管理經驗，他過去嚴厲批評FBI與司法部，更曾倡「關閉」FBI大樓；美媒指，事件體現特朗普對現任FBI局長的強烈厭惡。



44歲的帕特爾曾任職於國家安全委員會（NSC）、國家情報總監辦公室（ODNI），並在特朗普第一任期尾段成為國防部高官。

《紐約時報》指，帕特爾曾擔任聯邦檢察官和公設辯護人，但不具備過去FBI局長的典型履歷，他在執法和管理方面經驗不足。

美媒指，這意味着特朗普已對現任FBI局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）強烈不滿。2017年特朗普第一任期時，時任FBI局長科米（James Comey）因不配合特朗普遭到開除，被克里斯托弗·雷取而代之；但克里斯托弗·雷也在不同熱點議題上與特朗普產生分歧，並在特朗普被指控影響大選時無動於衷。

聯邦法律規定FBI局長任期為10年一任，特意與總統的5年一任隔開。克里斯托弗·雷2027年才到任，意味如今要提早離開。

FBI局長：圖為2019年5月7日，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在國會發言。（Getty）

堅定支持特朗普

帕特爾長久以來都支持特朗普。在特朗普第一任期因通俄門接受審判時，帕特爾作為眾議院常設情報委員，交出4頁報告，指司法部搜查前特朗普競選團隊前不當取得搜查令。報告遭到克里斯托弗·雷和司法部強烈反對。

他還質疑2020年選舉結果，堅稱拜登（Joe Biden）操控大選，並放話要以法律手段向「在媒體上撒謊的人算賬」。

2024年11月6日，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。（Reuters）

批評司法部與FBI

在經歷2020選舉爭議、國會山莊騷亂和不當處理機密文件等事件後，特朗普在2024年競選時揚言要改變司法部和FBI。

帕特爾也長期批評這兩個部門。在《政府黑幫》（Government Gangsters，暫譯）一書中，帕特爾呼籲對其展開「全面肅清」，包括開除幾名領導層，並起訴「為了政治目的而以任何方式濫用權力」的人。

2018年6月14日，美國華盛頓聯邦調查局（FBI）總部內，可以看見FBI的標誌。（Reuters）

帕特爾9月受訪時還倡議把FBI情報部門和其他任務切割，稱要關閉FBI大樓，把它改為深層政府博物館（museum of the 'deep state'），並將7000名員工派到全國各地追捕罪犯。