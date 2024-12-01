歐盟理事會主席上任即訪基輔　澤連斯基重申烏克蘭有必要加入北約

新任歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）12月1日在上任首日訪問烏克蘭首都基輔，並與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。澤連斯基當天表示，對於烏克蘭的生存來說，獲邀加入北約是有必要。



12月1日，新任歐盟理事會主席、葡萄牙前總理科斯塔在社交平台X（舊稱Twitter）表示：「從戰爭第一天起，歐盟就站在烏克蘭一方。從任期第一天起，我們重申對烏克蘭人民的堅定支持。很自豪能與卡拉斯與瑪爾塔·科斯（新任歐盟擴展事務專員）一同在基輔。」

2024年12月1日，歐盟理事會主席科斯塔、歐盟外交政策主管卡拉斯和歐盟擴展事務專員瑪爾塔·科斯訪問烏克蘭基輔。（X/ @eucopresident）

路透社報道，澤連斯基在新聞發布會上表示，北約的邀請加入對該國生存是「必要的」，美國仍有時間說服歐洲的懷疑論者，同意烏克蘭加入北約；還稱永遠不會承認俄羅斯佔領的領土，並表示任何加入北約的邀請必須適用於完整的烏領土，但也接受被佔區域戰時不受北約保護。