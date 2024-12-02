特朗普宣布另一名親家公任要職　么女家翁當阿拉伯及中東事務顧問

美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月1日表示，黎巴嫩裔美國商人Massad Boulos將出任新政府的阿拉伯和中東事務資深顧問。而Massad Boulos是特朗普么女蒂芙尼（Tiffany Trump）的家翁。



路透社報道，特朗普在自家社交網站Truth Social發文公布消息。在特朗普選戰期間，本身是億萬富翁的Massad Boulos，曾多次與阿拉伯裔領袖會面，助特朗普獲得黎巴嫩和阿拉伯裔選民支持。

這是繼宣布女婿、女兒伊萬卡（Ivanka Trump）丈夫庫什納（Jared Kushner）的父親查爾斯（Charles Kushner）出任駐法國大使後，特朗普再一次安排親家公擔任新政府要職。

2021年6月21日，美國前總統特朗普小女兒蒂芙尼（Tiffany Trump）在社交媒體曬出照片，未婚夫布洛斯（Michael Boulos）一同現身。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

據指出，Massad Boulos出生於黎巴嫩，但10多歲時搬到德州，於大學獲得法律學位，其後成為美國公民。其父親和祖父都是黎巴嫩政壇要角，岳父更是與真主黨（Hezbollah）友好的基督教政黨「自由愛國運動」（Free Patriotic Movement）的重要創黨元老。 Massad Boulos本身也與黎巴嫩多個勢力保持關繫，在黎巴嫩屬於罕見。

在特朗普第一個總統任期，女兒蒂芙尼與Michael Boulos在白宮玫瑰園（Rose Garden）訂婚，至2022年在特朗普居住的佛州海湖莊園（Mar-a-Lago Club）辦華麗婚禮。