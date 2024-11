特朗普公布烏克蘭特使任命：普京會如何利用美國的停火計劃？

特朗普(Donald Trump)11月27日在社交媒體上公布,他將會提名年高80歲的退休中將凱洛格(Keith Kellogg)為俄烏問題特使。他大讚凱洛格「從一開始就跟我一起」,稱「我們將會以實力確保和平,讓美國和世界再次安全!」

如果大家有留意特朗普俄烏政策的討論的話,相信對凱洛格並不會陌生。本年以來,凱洛格多次對俄烏問題發表意見。本年6月就有報道指凱洛格和另一位同他一樣曾在特朗普首屆任期內擔任國安職務的人物Fred Fleitz,已一同向特朗普提交了俄烏停火的計劃,提議以美國軍援為籌碼迫使烏克蘭同俄羅斯談判。

曾任國家安全委員會幕僚長、其後轉任副總統彭斯(Mike Pence)國家安全顧問的凱洛格,早在本年4月就同Fleitz一起,於由MAGA共和黨人成立的「美國優先政策研究所」(AFPI)發表了一份有關俄烏問題的研究報道。

報告讚揚特朗普外交政策的「不可預測性」讓普京(Vladimir Putin)不敢對烏克蘭輕舉妄動,批評拜登(Joe Biden)不願同普京談判烏克蘭加入北約的問題,在開戰前和開戰初都沒有給烏克蘭提供足夠軍援,未能阻嚇普京的入侵,也導致烏克蘭最終反攻失去動力,而且拜登將烏克蘭戰爭當成針對俄羅斯的代理人戰爭,沒有尋求和談,也沒有對於終戰的具體目標。

到了這個時候,凱洛格認為「美國優先」的外交,就是要以勇敢的外交行動去促成終戰,不能再繼續向一場烏克蘭最終也很難戰勝的僵局輸送武器。

凱洛格提出,美國的政策應該是要尋求停火和談判和解,美國將會繼續軍援烏克蘭、加強其國防以保證未來俄羅斯不會在停火或和議之後再攻擊烏克蘭--但任何未來美國軍援的前提是烏克蘭必需和俄羅斯進行和平談判。

而為了說服普京加入和談,美國需要保證烏克蘭在一段長時間內也不會加入北約,取而代之的將是一個全面而且可驗證的安全保證。同時,美國也應該有限度去除針對俄羅斯的制裁,以換取普京同意停火、建立非軍事區和參與和談。烏克蘭並不必正式放棄領土,但必需同意只會以外交而非武力手段來解決領土主權問題。美國及其盟友也該保證只會在俄羅斯同烏克蘭簽成一個烏克蘭可以接受的和平協議之後,制裁才會完全解除,西方同俄羅斯才會正常化外交關係。

凱洛格也主張未來西方可對俄羅斯能源徵收特別稅款,來補貼烏克蘭的重建。而各國同烏克蘭之間的雙邊安全協議,也可作為一種取代北約成員地位的長久對烏安全架構。

但如果普京不願意談判呢?凱洛格本年6月向路透社表示,到時候特朗普將會告訴俄羅斯,美國「將會給烏克蘭一切他們在戰場上殺死你們所需要的東西」。不過,根據《華盛頓郵報》的報道,凱洛格早在2022年就曾去信國會呼籲停止援烏,認為這會讓美國負擔更大的債務和財政赤字。

簡單來說,凱洛格的主張是一種兩步曲,先就地停火,再談和平協議。由於特朗普一心只求停火,美國有沒有意志去促成一個長治久安的俄烏和平協議,值得懷疑。《華爾街日報》就曾報道稱特朗普陣營正考慮「凍結戰爭」,讓俄羅斯保留其實控的大約20%烏克蘭領土,烏克蘭承諾20年內不加入北約,美國繼續軍援烏克蘭防止俄羅斯再次進犯,前線設立由分隔兩方的非軍事化地區。

在特朗普勝選之後,烏克蘭前線形勢愈來愈差,人力不足、士氣低落、有失守防線之危,而俄羅斯則以步兵推進的血腥戰術取得2022年開戰之初以來的最快速進展,單在11月以來就取得超過600平方公里土地(烏東頓巴斯兩州還有大約8000平方公里在烏克蘭之手),而且在其境內庫爾斯克州(Kursk)也有朝鮮軍隊的人力支援。

有見烏克蘭形勢危急,拜登當局就決定馬上升級,終於同意容許烏克蘭以美國的ATACMS地對地飛彈深入打擊俄羅斯領土(按:射程約300公里),並向烏克蘭輸出反步兵地雷這種極具人道爭議的武器,希望能緩阻俄軍推進。其後,此前一直遊說拜登放寬ATACMS限制的英法兩國也同樣允許烏克蘭使用他們的空對地「暴風之影」(Storm Shadow,法稱SCALP)深入打擊俄羅斯目標(按:此飛彈牽涉美國技術,因此需要美國首肯)。

對於拜登的升級,普京先是按原有計劃下調了俄羅斯使用核武器的準則,使之可以用核武來回應受核武國家支持的非核武國家攻擊。同時,普京也在烏克蘭土地上試射了一種可以裝載核彈頭的中程彈道導彈Oreshnik,用以警告歐洲(按:打擊烏克蘭所需射程極短,不必使用中程彈道導彈)。俄方繼續大力打擊烏克蘭能源設施。普京也警告會用Oreshnik攻擊基輔決策中心。

部份分析認為,拜登在任期最後不足兩個月的升級,是給特朗普的和平大計設陷阱,試圖讓俄烏戰事急速升溫,使雙方更難走到談判桌。不過,凱洛格對拜登升級的態度卻頗為正面,認為這將能留給特朗普更多的談判籌碼。

事實上,無論美國能給烏克蘭多少武器,烏克蘭的最大短板還是兵力不足,前線沒有退役期的士兵已經愈來愈失去鬥志,新徵回來的士兵可算是老弱傷殘樣樣皆齊,有前線指揮官近日就向《經濟學人》記者笑稱,「有時候我感覺好像是在營運一間日間看護中心,而不是一個戰鬥小隊」。近日,拜登當局也傳出正在施壓烏克蘭將徵兵年齡由25歲下調至18歲以擴充人員--不過,長久面對結構性人口減少危機的烏克蘭大概不會聽從。

如今拜登放寬ATACMS使用限制,又送來可能傷及無辜烏克蘭平民的反步兵地雷,其實只是沒有辦法中的辦法。《華爾街日報》近日亦報道指,拜登當局手上還有65億美元的總統提用權可以用來給烏克蘭輸送武器,但由於物流上的局限,美國國防部未能趕在特朗普上台前用完款項,只以未來每月向烏克蘭輸出5至7.5億美元的軍備為目標,而且大部份也將會是容易運輸的炮彈和大砲,而非像裝甲車、坦克之類的重裝備。

遲至本年夏天,在俄烏戰爭還在僵持之中,不少人都把烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)對於「寸土不讓」的堅持視為俄烏停火的最大阻礙。

圖為2024年11月21日,烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)遭俄羅斯導彈攻擊,有建築物遭擊中起火。(Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)