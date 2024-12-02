加官員稱特朗普「非常喜歡」杜魯多　加方澄清邊境及偷渡客等問題

針對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的徵加關稅威脅，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月29日曾赴佛羅里達州，與對方晚餐。加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）有份參加，事後稱相信特朗普陣營會明白，向加國產品加稅不符美國利益，又認為特朗普「非常喜歡」杜魯多。



2024年11月29日，加拿大總理杜魯多離開美國佛州西棕櫚灘的酒店，前往海湖莊園會見美國候任總統特朗普。（Reuters）

勒布朗12月1日受訪時表示，加拿大有必要「證明」加美邊境的完整性，以及關稅對兩國的經濟後果，相信對方會明白。他又透露，雙方代表並討論了走私槍支等問題，形容「我看到兩位領導人之間的相互尊重和熱情」，認為今次會面「非常積極」。

另外，加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman）稱，雙方當日討論了貿易赤字和移民問題。加方代表當日強調，美加邊境與美墨邊境存在差異，由加國運入芬太尼和非法移民的情況極少，並強調加拿大將進一步加強邊境安全。

2024年11月28日，無人機拍攝的畫面顯示，移民在墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）準備越境進入美國。（Reuters）

據指出，特朗普選定的內政部長伯古姆（Doug Burgum）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 以及國家安全顧問沃爾茨（Mike Walz），29日也出席了與加方的會談。

特朗普剛在11月25日放話，上任後將對加拿大和墨西哥這兩大貿易夥伴的商品加徵25％關稅，對中國商品加徵10％，直到它們採取行動取締芬太尼（Fentanyl）等毒品和遏制無證移民進入美國。