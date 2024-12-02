泰國和馬來西亞暴雨持續　洪災造成至少13死約14萬人疏散

泰國和馬來西亞的洪水災情持續，兩國累計至少13人死亡，近14萬人需要疏散。其中，泰國南部也拉府、北大年府、那拉提瓦府等多處，連日暴雨引發洪災，水深至成年人的胸口，大量汽車被浸。當地有多達53.4萬個家庭受水災影響，逾13000人被迫離開家園，當局在學校和寺廟設置臨時庇護站；另外，當地有兩間醫院關閉，以防洪水破壞醫療設施。



泰國氣象部門預測，暴雨仍會持續到12月初。當地政府已向每個府撥款5,000萬泰銖（約1,136萬港元）的援助基金。總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）表示，目標是盡快使一切恢復正常。

馬來西亞的災情則集中在吉蘭丹州、登嘉樓和砂勞越州。當地政府指受洪水影響，至少4人死於洪災，逾12.2萬名災民需要疏散，大多來自吉蘭丹州，另外還有八個州受影響，疏散人數比2014年的洪災還要高。

泰國氣象部門預測，暴雨仍會持續到12月初。(Reuters)

這兩個東南亞國家每年這個時候都會經歷季風降雨，洪水也不罕見。2021 年，馬來西亞面臨數十年來最嚴重的洪水，造成至少 14 人死亡。2011 年，泰國大面積洪水造成至少 500 人死亡，數百萬房屋受損。