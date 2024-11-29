泰國火辣網紅遊台灣「慘被撞斷腳」　交通局：那是停車場出入口

撰文：中天新聞網
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撿回一命！泰國網紅茱麗葉（numyen_juliet）日前遊台時，在新北市新店區的裕隆城購物中心附近步行時，疑似路況不熟慘被電單車撞飛，身受重傷住院。

新北市交通局回應指出，車禍發生的地點是停車場出入口。

泰國網紅茱麗葉遊台灣時拍下不少美照。（IG@numyen_juliet）
泰國網紅茱麗葉遊台灣時拍下不少美照。（IG@numyen_juliet）
茱麗葉在台灣旅遊時被撞斷腿住院。（IG@numyen_juliet）

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在IG上有4萬6千多粉絲支持的茱麗葉，10月下旬去台灣遊玩，同月27日在裕隆城附近，因為天色昏暗，對環境也不熟，過馬路時慘遭20歲張姓男子騎乘的電單車撞倒，重傷送醫，右腳骨折、四肢多處擦傷，肺部也受損，所幸撿回一命，但已經讓她心情大受影響，難過地說：

想再穿回最愛的高跟鞋。

而據《三立新聞網》的報道，新北市交通局也對此事作出回應，指出茱麗葉出事的地點是停車場出入口，不是交岔路口，請行人當心路況。

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