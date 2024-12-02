美國女教師課室內「救蝙蝠」　反被咬一口不幸死於狂犬病

美國加州一名女教師最近在課室內發現一隻蝙蝠，她嘗試小心翼翼撈起蝙蝠並移往室外，豈料遭蝙蝠咬一口，最終染上狂犬病不幸身亡。



根據死者好友Laura Splotch轉述，60歲的美術老師Leah Seneng任教於加州多斯帕洛斯（Dos Palos）的Bryant Middle School，她於10月在上課前發現課室內有一隻蝙蝠，因不忍心傷害小動物，於是小心翼翼將其撈起來，試圖移往室外，然而該蝙蝠似乎醒了或受到了光線的刺激，突然飛動並咬傷了她。她補充指，友人當時可能不清楚該蝙蝠是否已經死亡，而想把牠移到課室外。

最終，一個月後她因染上狂犬病而不幸身亡。據知，Seneng感到身體不適，出現類似流感的症狀，上月18日被女兒緊急送醫，病情卻急遽惡化，並在4天後宣告不治。

加州公共衛生部上周證實這宗狂犬病案例，並警告其他居民保持謹慎。公共衛生部主任兼州公共衛生官員 Thomasás Aragón 博士說：「無論如何，讓野生動物獨處是最安全的，不要接近、觸摸或嘗試餵養任何你不認識的動物。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，狂犬病是一種對人類致命的病毒性疾病，每年在美國造成的死亡數不到10人。它在幾種美國常見野生動物如蝙蝠和浣熊身上可見，透過染疫動物的抓傷或咬傷傳染給人類，但若及早發現，則可以透過疫苗妥善治療。

狂犬病是每年在美國造成的死亡數不到10人，它在幾種美國常見野生動物如蝙蝠和浣熊身上可見，透過染疫動物的抓傷或咬傷傳染給人類。（Getty Images）

狂犬病受害者被咬傷後通常需要四周到八周才會出現症狀，初期的症狀包括類似流感的虛弱、不適、發燒或頭痛等；受害者一旦出現症狀就無法治癒，而大部份患者會死亡。

目前，Splotch在籌資網站GoFundMe發起募款活動，替好友的家人籌措殮葬費用。