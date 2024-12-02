拜登轉軚特赦兒子亨特遭炮轟　英媒斥改寫規則　美媒：虛偽

美國總統拜登（Joe Biden）突然改口，12月1日宣布特赦在刑事案被定罪的兒子亨特（Hunter Biden），不單共和黨炮轟，西方輿論也批評他此舉是「改寫規則」、「發自內心的虛偽」、「讓民主黨人更難對抗特朗普的說法、捍衛司法部的公正性」。



在過去多屆選舉表態支持民主黨的《紐約時報》，12月1日發表分析文章指，拜登本來一生在捍衛的司法系統，如今卻是他本人在批評。在這次特赦中，拜登主張兒子亨特是遭選擇性地、不公正地起訴，明顯受到不同對待。

拜登11月25日在白宮舉行任內最後一次感恩節火雞特赦儀式。（Reuters）

文章便指，拜登如今令民主黨人更難對抗特朗普針對司法的批評言論，更難捍衛司法部的公正性。同屬自由派媒體的美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登的舉動為特朗普過去炮轟司法政治化的說法「加添燃料」，從政治上說，拜登的轉軚可能被視為他政治資產和信譽的污點。

保守派媒體《紐約郵報》刊出社論稱，這次赦免令人反感、虛偽的赦免，當中只有一個真實的陳述，就是「很明顯地，亨特受到不同對待。」

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

英媒：改寫「規則」

在英國，英國廣播公司（BBC）刊文指，隨着拜登的政治生涯進入尾聲，他不會為自己的行動付出代價，注意力之後很快便會轉移回到特朗普的新任期，但關於總統赦免的「規則」，或至少是指導如何使用的程序和既定的邊界，似乎從根本上永久改變。拜登過去多次稱不會特赦兒子，如今他違背承諾，並利用總統權力護兒。

《衛報》評論稱，拜登的行徑體現「發自內心的虛偽」（heartfelt hypocrisy），這種對權力的行使也看來像是對特朗普的認可，文章指究竟是悲傷父親的仁慈之舉，抑或是一種虛偽、令人想起其政敵（特朗普）的政治策略，「可能兩者都是真的」。