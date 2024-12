沙利文：拜登政府未考慮向烏克蘭交還核武

美國白宮國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)12月1日表示,烏克蘭於蘇聯解體後交出的核武,將不會獲得交還。其說法是回應《紐約時報》上月的文章,該文章稱部份西方官員建議,美國總統拜登(Joe Biden)可在卸任前藉此方式向烏克蘭提供核武器。



圖為2024年11月21日,烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)遭俄羅斯導彈攻擊,有建築物遭擊中起火。(Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)