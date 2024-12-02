沙利文：拜登政府未考慮向烏克蘭交還核武

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）12月1日表示，烏克蘭於蘇聯解體後交出的核武，將不會獲得交還。其說法是回應《紐約時報》上月的文章，該文章稱部份西方官員建議，美國總統拜登（Joe Biden）可在卸任前藉此方式向烏克蘭提供核武器。



圖為2024年11月21日，烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭俄羅斯導彈攻擊，有建築物遭擊中起火。（Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS）

沙利文1日向美國廣播公司（ABC）表示，向烏克蘭交還核武不在考慮之列，美國正提供各種常規裝備，以便能夠有效地自衛及與俄軍戰鬥，而不是給予他們核能力。

針對《紐約時報》的報道，俄羅斯曾指此想法「絕對瘋狂」，並稱俄羅斯對烏發起軍事行動，正是為防止這種情況發生。

圖為2024年12月1日，新任歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）訪問烏克蘭首都基輔，並與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。（Reuters）

路透社報道。1991年蘇聯解體後，基輔從蘇聯繼承了核武，但根據1994年的《布達佩斯安全保障備忘錄》（Budapest Memorandum）放棄，以換取俄羅斯、美國和英國的安全保證。