中德外長北京會晤　王毅談電動車關稅：競爭應當公平而非零和博弈

中國外交部長王毅12月2日在北京接見德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock），兩人舉行第7輪中德外交與安全戰略對話。王毅指競爭應當公平，而不是零和博弈，歐盟對中國電動車徵收高額反補貼稅違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。貝爾伯克則稱支持通過對話解決關稅爭端。



根據中國外交部，王毅表示今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年，雙方有必要認真總結過去，積極開拓未來，世界愈是動盪，大國愈要保持定力，大國關係更要維持穩定，中德之間有差異和分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由。

2024年12月2日，王毅在北京接見德國外交部長貝爾伯克。（外交部）

王毅還說，作為世界第二、第三大經濟體，中德要堅持對話合作主基調、摒棄冷戰對抗舊思維，共同應對全球挑戰，在變亂交織的國際局勢中展現大國擔當。

貝爾伯克表示德方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，並讚賞中國為應對氣候變化發揮的積極作用。

兩人也談到歐盟對中國電動車徵收高額關稅一事，王毅指競爭應當是公平的，而不是零和博弈，歐盟對中國電動汽車徵收高額反補貼稅違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題，希望德方、歐方客觀理性看待中國發展，採取積極務實對華政策，通過對話協商妥處貿易爭端。

貝爾伯克表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。