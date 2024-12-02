Brain rot「大腦生鏽」當選牛津年度詞　最早見於1854年文學名著

Brain rot（大腦生鏽）獲評選為牛津2024年度熱門詞。



《紐約時報》報道，8月《牛津英語詞典》出版機構英國牛津大學出版社從龐大數據庫裏的許多候選詞中，挑出意指認知能力衰退的Brain rot為本年度潮流詞。

被擊敗的流行詞彙包括lore（給熱愛故事、喜歡傳統文化或對神秘事物感興趣的人起名）、demure（精緻優雅樣貌或行為）、romantasy（結合浪漫和奇幻元素）、dynamic pricing（動態定價）和slop（不好吃的食物）。

根據牛津大學的研究，brain rot一詞最早出現在1854年，梭羅（Henry David Thoreau）的著名散文集《湖濱散記》（Walden，又譯瓦爾登湖）中，內容描述了這位美國作家在瓦爾登湖畔一片再生林中度過兩年又兩個月又兩天的生活，以及他在那段期間的許多思考。

如今，年輕人經常在社交媒體上用brain rot來形容「一個人的精神或智力狀態衰退」，尤其是由於過度消費瑣碎的網絡內容而導致精神和智力衰退。

在過去一年中，brain rot的使用率激增了約230%。牛津大學出版社的詞典部門總裁格拉斯沃爾（Casper Grathwohl）表示，它的流行反映了社交媒體推動語言變化的速度驚人。

牛津年度詞彙評選是基於其不斷更新的語料庫中的使用證據，該語料庫包含來自英語世界新聞來源的約260億個單詞。評選目的是通過數據反映「塑造2024年的情緒和對話」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

