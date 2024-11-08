日本地方吉祥物年度選舉　熊本縣「狗子汪」獲近5萬票奪冠｜有片

2024年11月3日，由日本吉祥物大賽執行委員會主辦，日本年度最受歡迎地方吉祥物的選舉活動宣布賽果，代表熊本縣八代市日奈久的吉祥物「狗子汪」(ちくワン)以46,570票勇奪冠軍。



代表熊本縣八代市的吉祥物「狗子汪」勇奪年度吉祥物冠軍瞬間：

據官方介紹，日本自古以來傳說有八百萬位神名的存在。

山有山神，海有海神，河有河神，森林有森林的神，樹有樹神，花有花神，各種各樣的神名無處不在。而吉祥物也在日本不同的地區生根開花。

日本年度最受歡迎地方吉祥物選舉活動旨在推廣各地的吉祥物，期望吉祥物可以讓所在地區變得更為蓬勃。

2024年度地區吉祥物選舉冠軍，是來自熊本縣八代市日奈久的吉祥物「狗子汪」(ちくワン)。

第2位是獲得42,603票，來自靜岡縣濱松市的吉祥物「Unagiimo Unamo」（うなぎいものうなも）

第3位是獲得39,442票，來自福井縣坂井市的吉祥物「坂井Hoya丸」（坂井ほや丸）。

據官方介紹，今年活動共有150隻來自日本各地的吉祥物參與競逐，而港人熟悉的吉祥物如熊本熊就選擇與一種後輩們大跳勁舞，並沒有參與角逐。