民調：中國近9成民眾對日本印象差　較去年增近25個百分點

中日團體聯合進行的民調發現，中國民眾對日本印象「不好」的比例達87.7%，較上年增長24.8個百分點，是2005年開始調查以來次高，僅次於2013年日本聲稱對釣魚島（日稱尖閣諸島）「國有化」時的92.8%。另一方面，日本民眾對中國印象「不好」的比例為89%，比去年減少3.2個百分點，略有改善。



圖為2012年9月日本共同社拍下釣魚島（日稱尖閣諸島）的照片。（REUTERS/Kyodo）

日本共同社報道，調查由日本民間非營利團體「言論NPO」，以及中國國際傳播集團於兩國聯合進行，結果於12月2日公布。

調查發現，對日本有好感的中國民眾，比去年大幅減少約25個百分點。而對日本印象不好的理由中，仍以日本「國有化」釣魚島佔45.5%最多；日本在台灣問題、歷史問題上的態度也居於前列。

日本福島核污水：圖為2023年8月24日，位於日本福島縣大隈町的福島第一核電廠開始向太平洋釋放核污水後，鏡頭拍得核電廠的鳥瞰圖。（Reuters）

76%中國民眾認為兩國兩國不佳

對於中日關係，認為兩國當前關係「不好」的中國民眾有76%、日本民眾則為52.9%。認為「中日關係重要」的日本民眾比例，微升至67.1%；持相同看法的中國受訪者則只有26.3%，大跌33.8個百分點，也是歷來新低。

關於兩國關係發展的障礙，中國民眾以35.5%認為是「核污水排海」最多；日本民眾則以50.6%認為是「釣魚島問題」最多。