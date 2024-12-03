民調：中國近9成民眾對日本印象差 較去年增近25個百分點
撰文：蕭通
出版：更新：
中日團體聯合進行的民調發現，中國民眾對日本印象「不好」的比例達87.7%，較上年增長24.8個百分點，是2005年開始調查以來次高，僅次於2013年日本聲稱對釣魚島（日稱尖閣諸島）「國有化」時的92.8%。另一方面，日本民眾對中國印象「不好」的比例為89%，比去年減少3.2個百分點，略有改善。
日本共同社報道，調查由日本民間非營利團體「言論NPO」，以及中國國際傳播集團於兩國聯合進行，結果於12月2日公布。
調查發現，對日本有好感的中國民眾，比去年大幅減少約25個百分點。而對日本印象不好的理由中，仍以日本「國有化」釣魚島佔45.5%最多；日本在台灣問題、歷史問題上的態度也居於前列。
76%中國民眾認為兩國兩國不佳
對於中日關係，認為兩國當前關係「不好」的中國民眾有76%、日本民眾則為52.9%。認為「中日關係重要」的日本民眾比例，微升至67.1%；持相同看法的中國受訪者則只有26.3%，大跌33.8個百分點，也是歷來新低。
關於兩國關係發展的障礙，中國民眾以35.5%認為是「核污水排海」最多；日本民眾則以50.6%認為是「釣魚島問題」最多。
日媒民調：逾半受訪者非常擔心大陸或武力攻台中國大陸若武力攻台日本協防？日民調：逾7成民眾反對出動自衛隊日本民調：逾六成受訪者支持對中國採取強硬姿態環時民調：中俄關係重要性首超中美 對新加坡最有好感加拿大包尾民調：對中國持負面印象的日本人升至90.9%