民調：對中國持負面印象的日本人升至90.9%

第十七屆北京—東京論壇「中日關係輿論調查」結果10月20日公布。調查結果顯示，表示對中國印象「相對不好」或「不好」的日本受訪者比例則升至90.9%的高位。



調查結果顯示，在中國受訪者中，對日本持「很好」和「相對較好」印象的比例為32.1%，與2020年（45.2%）相比下降13.1個百分點。對日本印象「相對不好」或「不好」的受訪者比例則由2020年的52.9%上升至66.1%。

日本放送協會10月20日稱，這是中國民眾對日印象時隔8年——即日本政府宣佈將釣魚島「國有化」第二年的2013年後——再次惡化，而表示對中國印象「相對不好」或「不好」的日本受訪者比例則升至90.9%的高位。《朝日新聞》稱，認為中日關係「不好」和「不重要」的中國受訪者均出現大幅增加。

《每日新聞》認為，日本和中國明年9月將迎來邦交正常化50周年，但調查結果顯示，中國民眾對日印象大幅惡化。

日本言論NPO代表工藤泰志20日在發布會表示，新冠疫情導致中國民眾「失去了赴日本旅遊和交流的機會」，日中兩國「互相強調對方的軍事威脅，將民眾置於不安的境地」。他還發文指出，本次調查中，對日印象惡化的中國受訪者群體出現在各年齡層中，尤其是20多歲和40多歲的群體，這個現象尤其值得注意。