美國第一夫人吉爾打破沉默　表明支持拜登特赦兒子亨特

卸任在即的美國總統拜登（Joe Biden）改變初衷，特赦捲入刑事案的兒子亨特（Hunter Biden），旋即引起不少爭議。身為媽媽的美國第一夫人吉爾（Jill Biden），在周一出席白宮迎接聖誕的活動時強調，「我當然支持兒子亨特獲特赦。」



據紐約郵報導，第一夫人與繼子亨特的關係並不算好。現年54歲的亨特，此前被檢索到在其棄置的手提電腦有短訊內，曾經形容吉爾是「為所欲為的混蛋」和「懷恨在心的白痴」。

圖為2024年8月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與兒子亨特（Hunter Biden）出席民主黨全國代表大會 (DNC) 。（Reuters）

在拜登宣布特赦兒子亨特後，白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）解釋，拜登特赦兒子其中一個原因是他擔心下月卸任後，政治對手會繼續針對亨特提出起訴。對於拜登之前多次表明不會特赦兒子，尚皮埃爾沒說明拜登是甚麼時候改變主意，但重申拜登對美國司法制度有信心，同時相信兒子被政治針對。