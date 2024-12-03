Elon Musk天價薪酬方案再遭法院拒絕　若上訴得直可袋7900億港元

美國電動車品牌特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近來高調支持特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選後意氣風發，但其2018年提出價值560億美元（約4360億港元）的天價薪酬方案，12月2日再被特拉華州（Delaware）的法官否決。按照特斯拉同日的收市價計算，馬斯克的薪酬方案價值已暴漲至1015億美元（約7900億港元）。



特斯拉行政總裁Elon Musk在其社交媒體撰文回應法官的判決：

針對法官的判決，馬斯克在其社交平台撰文指，企業內部的投票應由股東控制，而不是法官。

英國《衛報》12月2日報道，特拉華州法院大法官Chancellor Kathaleen McCormick於今年1月裁定，特斯拉董事會授予馬斯克的560億美元（約4360億港元）的薪酬方案無效，她認為馬斯克的薪酬方案過高。

據報道，特斯拉股東大會於6月13日投票支持重申引入該薪酬方案，不過，特拉華州法院則維持今年1月的判決，認定特斯拉董事會在2018年採納該方案時，程序存在嚴重缺陷，加上董事會成員多為馬斯克的親信，因此多數成員「偏向支持」馬斯克。

2024年11月13日，美國華盛頓君悅酒店，特斯拉行政總裁和社交平台X大股東馬斯克（Elon Musk）出席候任總統特朗普（Doanld Trump）與眾議院共和黨人的會面時聆聽特朗普發表講話。（Reuters）

報道指，該薪酬方案最早以違反董事局信託義務為由被取消。而此薪酬方案的股權最初價值僅為26億美元（約202億港元），而法官上次推翻時已升至560億美元（約4360億港元）。

若馬斯克最終如願以償，將創下美國企業高層有史以來獲得的最高薪酬紀錄，按照12月2的收市價計算，價值已暴增到1015億美元（約7900億港元）。